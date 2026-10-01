Norjalaisyritys aikoo investoida sata miljoonaa euroa Haapajärvelle – kunta junaili yva-selvitykset valmiiksi kokonaiselle teollisuusalueelleNorjalainen Arbaflame suunnittelee Haapajärvelle sadan miljoonan euron tuotantolaitosta, joka valmistaisi mustaa pellettiä.TilaajalleLue artikkelin tiivistelmä
Artikkelin aiheet
- Arbaflame suunnittelee Haapajärven Hallan bioteollisuusalueelle noin sadan miljoonan euron laitosta, joka valmistaisi 120 000 tonnia mustaa pellettiä vuodessa.
- Kimmo Niskasen mukaan Hallan alueelle tehty teollisuusaluekohtainen yva vauhdittaa hanketta, ja luvitusvaiheen arvioidaan kestävän noin vuoden.
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