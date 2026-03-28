Kaksi Pietariin matkalla ollutta konetta laskeutui Helsinki-Vantaalle
Kaksi Serbiasta Pietariin matkalla ollutta lentokonetta laskeutui lauantaina aamuyöstä Helsinki-Vantaan lentokentälle, kertoo Suomenlahden merivartiosto.
Merivartiosto kertoo viestipalvelu X:ssä, että toinen koneista pääsi tankkauksen jälkeen jatkamaan matkaa, mutta toinen jäi kentälle teknisen syyn vuoksi. Koneet käyttivät Helsinki-Vantaan kenttää varakenttänä Pietarin lentokentän ollessa suljettuna.
Suomenlahden merivartiosto kertoi vastaavasta tapauksesta viimeksi keskiviikkona, kun Venäjälle Egyptistä matkalla ollut lentokone laskeutui Helsinki-Vantaalle.
Pietarin kenttä on viime päivinä ollut suljettuna Ukrainan Venäjälle kohdistamien vastaiskujen takia. Viime päivinä Ukraina on kohdistanut iskuja Suomenlahdella venäläisiin satamiin tavoitteenaan haitata venäläistä öljykauppaa.
Iskujen vaikutukset ovat näkyneet myös Suomessa. Puolustusvoimat kertoi perjantaina tehostaneensa Suomen alueellisen koskemattomuuden valvontaa. Ilmatieteen laitoksen mukaan Etelä-Karjalassa ilmanlaatu on viikolla paikoin heikentynyt Venäjällä palavien öljysatamien takia.
