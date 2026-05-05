Tuuli voi aiheuttaa tänään metsätuhoja – näköpiirissä on jo uusi lämpeneminen Matalapaine liikkuu maan pohjoisosan yli ja tuo mukanaan veden- ja lumensekaista sadetta. Loppuviikkoa kohden sää kuitenkin lämpenee etelästä alkaen.

Tänään maan keskivaiheilla esiintyy noin 15–17 m/s puuskia, jotka voivat aiheuttaa paikallisia metsätuhoja. Kuva: Markku Vuorikari

Jani Sorsa

Sää on nyt sateista. Seuraavan sadealueen etureuna saavutti Länsi-Lapin jo maanantai-illan aikana, mutta runsaimmillaan sade on aamulla. Sateiden alueellinen painopiste on selvästi maan pohjoisosassa, mutta etelämpänäkin voi ajoittain tulla vähäistä vesisadetta.

Sateen olomuoto vaihtelee pohjoisessa veden ja lumen välillä. Paikkakuntakohtainen ennustettavuus on etenkin mahdollisen lumikertymän osalta varsin heikko.

Ajokeli on joka tapauksessa todennäköisesti paikoin huono lumi- tai räntäsateen vuoksi.

Sateet jatkuvat edelleen veden ja rännän sekaisina tiistaipäivästä keskiviikkoiltaan asti vähitellen heikentyen.

Etenkin tiistai on varsin tuulinen. Maan keskivaiheilla esiintyy päivällä noin 15–17 m/s puuskia, jotka voivat aiheuttaa paikallisia metsätuhoja.

Keskiviikkona ja torstaina tuuli heikkenee.

Sään yleiskuva kehittyy viikon puolenvälin jälkeen poutaisempaan suuntaan. Pilvisyys on vaihtelevaa ja osin aurinkoistakin, ja ajoittain tulee jokunen vesikuuro. Samalla sää myös lämpenee, ja 15 asteen ylitykset ovat viikonloppuna todennäköisiä ainakin maan etelä- ja keskiosassa.

Kirjoittaja on Ilmatieteen laitoksen meteorologi.

