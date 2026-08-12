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Juuri nyt | Ponsse teki metsäkoneita nopeammin kuin uusia tilauksia kertyi
Tilaajalle | Metsäjättien luvuista paljastuu karu ero: Suomessa sellun tekeminen ei nyt kannata