Aurinko pimenee tänään illalla osittain Pimennys on syvimmillään hieman ennen iltayhdeksää.

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Auringonpimennystä ei tule katsoa paljain silmin tai esimerkiksi pelkillä aurinkolaseilla. AFP/LEHTIKUVA.

Uutiset | Sää STT

Suomessa nähdään tänään osittainen auringonpimennys. Auringon kiekosta peittyy noin 80 prosenttia.

Pimennys on syvimmillään hieman ennen iltayhdeksää. Maan etelä- ja itäosissa aurinko ehtii laskea pimennyksen aikana, joten parhaat mahdollisuudet pimennyksen näkemiseen ovat pohjoisessa ja lännessä.

Auringonpimennystä ei pidä katsoa paljain silmin, sillä Auringon lämpösäteily vaurioittaa verkkokalvoja.

Täydellinen auringonpimennys nähdään tänään Grönlannin itäosissa, Islannin länsirannikolla ja Pohjois-Espanjassa.