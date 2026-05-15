Sateet leviävät itään ja pohjoiseen Kaakon suunnalta on nousemassa matalapaine, johon liittyy sekä sade- ja ukkoskuuroja että jatkuvampaa sadetta.

Merkittävä osa sademääristä tulee sade- tai ukkoskuurojen muodossa, joten paikkakuntakohtaista vaihtelua on runsaasti. Kuva: Marita Waenerberg

Jani Sorsa

Säätyyppi on ollut tällä viikolla vaihteleva, ja viikonloppuna suuressa osassa maata on sateisemman sään vuoro. Poutaiseksi jäävät lauantaina lähinnä Helsinki-Kokkola-linjan länsipuoliset alueet sekä osia Länsi- ja Pohjois-Lapista.

Idässä ja pohjoisessa vettä kertyy lauantaivuorokauden kuluessa yleisesti 5–15 millimetriä, paikoin mahdollisesti yli 20 millimetriä. Merkittävä osa tästä tulee sade- tai ukkoskuurojen muodossa, joten paikkakuntakohtaista vaihtelua on runsaasti.

Kuva: Ilmatieteen laitos

Sunnuntain puolella sateita esiintyy vielä maan pohjoisosassa. Etelä- ja Keski-Lapissa kertymää voi tulla vielä toisetkin 5–15 millimetriä. Etelä- ja Keski-Suomessa on poutaa ja yleiskuva on varsin aurinkoinen.

Maanantaina sää kehittyy edelleen poutaisempaan ja aurinkoisempaan suuntaan korkeapaineen selänteen asettuessa Suomen päälle.

Lämpötilat ovat nousujohteisia. Lauantain päivälämpötila on pääosin 12 ja 18 asteen välillä, sateen alla voi olla selvästi viileämpääkin. Sunnuntaina ja erityisesti maanantaina ylin lämpötila nousee laajalti 20 asteeseen.

Kirjoittaja on Ilmatieteen laitoksen meteorologi.

