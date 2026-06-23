SDP:n Kumpula-Natri siirtyy eduskunnasta Teknologiateollisuuteen – tilalle nousemassa entinen pääministeri Antti Rinne Rinne ei halunnut tuoreeltaan kommentoida, aikooko ottaa kansanedustajan paikan vastaan. Kumpula-Natri pitää Teknologiateollisuuden pestiä luontevana jatkona työlleen.

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Miapetra Kumpula-Natri (sd.) aloittaa uudessa tehtävässään 1. lokakuuta. VESA MOILANEN / LEHTIKUVA.

Uutiset | Politiikka STT

Kansanedustaja Miapetra Kumpula-Natri (sd.) jättää eduskunnan. Hänet on valittu Teknologiateollisuuden EU- ja kauppapolitiikasta sekä viennistä vastaavaksi johtajaksi 1. lokakuuta alkaen.

Kumpula-Natrin tilalle eduskuntaan olisi nousemassa entinen pääministeri Antti Rinne (sd.).

Rinne kertoi tiistaina aamupäivällä STT:lle saaneensa itsekin juuri tietää Kumpula-Natrin jättävän eduskunnan. Hän ei halunnut kommentoida tuoreeltaan, aikooko hän ottaa kansanedustajan paikan vastaan.

Rinne oli Suomen pääministeri puolen vuoden ajan vuonna 2019, mutta joutui eroamaan tehtävästään Postin omistajaohjauskiistan ja hallituskumppani keskustan luottamuspulan vuoksi.

Viime marraskuussa Rinne nimitettiin saamelaisten totuus- ja sovintokomission parlamentaarisen työryhmän pääsihteeriksi. Työryhmän tarkoituksena on arvioida totuus- ja sovintokomission suosituksia ja linjata, kuinka ne huomioidaan päätöksenteossa. Työryhmän toimikausi jatkuu maaliskuuhun 2027.

Kumpula-Natri on ollut kansanedustajana yhteensä 14 vuoden ajan. Hän istui europarlamentissa vuosina 2014–2024. Siellä hänen erikoisalaansa olivat digitalisaatioon, tekoälyyn ja datatalouteen liittyvä sääntely sekä ilmasto- ja energiapolitiikka.

Kumpula-Natri kertoo Teknologiateollisuuden tiedotteessa, että päätös siirtyä järjestön johtoon tuntuu luontevalta jatkolta hänen pitkäaikaiselle työlleen.

”On upeaa siirtyä tehtävään, jossa voin konkreettisesti edistää Suomen talouskasvua, vientiä ja teollisuuden uudistumista teemoissa, jotka ovat aina olleet minulle erittäin tärkeitä”, hän sanoo.

Teknologiateollisuuden toimitusjohtaja Taina Susiluoto kertoo, että järjestön jäsenyritykset kasvavat kansainvälisillä markkinoilla, joihin liittyviä päätöksiä tehdään yhä enemmän EU:ssa.

”Kumpula-Natrin osaaminen ja kokemus osuu poikkeuksellisen hyvin tähän aikaan ja tarpeeseen. Samalla hänen vahvuutensa ovat juuri niillä politiikkalohkoilla, jotka tulevat ratkaisemaan suomalaisen teknologiateollisuuden kilpailukykyä tulevina vuosina”, Susiluoto sanoo tiedotteessa.