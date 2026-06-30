Kuparikauden loppu: Viimeinen kaupallinen lankapuhelu soitettiin Suomessa tänäänSuomen viimeinen lankapuhelu soitettiin kello 11.30 tänään 30.kesäkuuta 2026.
Elisa lopettaa viimeiset kaupalliset lankapuhelinverkot Suomesta tänään, mikä tarkoittaa niiden loppumista kokonaan. Telia ja DNA lopettivat ne vuonna 2019.
Yle Areenassa striimattiin historiallinen Suomen viimeisin kaupallinen lankapuhelu, jossa Elisan toimitusjohtaja Topi Manner soitti Lontoosta Helsinkiin Traficomin pääjohtaja Jarkko Saarimäelle.
Suomessa toimii vielä muutamia tuhansia lankapuhelinliittymiä paikallisten operaattoreiden kautta.
Lankapuhelinverkkojen määrä on laskenut tasaisesti historian saatossa. Ennen 2000-luvun taitetta, niitä oli vielä lähes 3 miljoonaa, mutta 2025 enää noin 47000. Suuri osa näistä on juuri Elisan hallitsemia.
Seuraavaksi Elisalla on edessään iso ja vuosia vaativa työ, kun tuhansien kilometrien kupariverkon purkutyöt aloitetaan.Artikkelin aiheet
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