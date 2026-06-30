Kesälomakulut eivät juuri heilauta sijoitussalkkuja -yhdeksän kymmenestä sijoittajasta ei aio myydä sijoituksiaanValtaosalla kuluttajista näyttää olevan tarpeeksi puskuria kesän menoja varten.
Lähes 90 prosenttia suomalaisista sijoittajista ei aio lunastaa sijoituksiaan kesän kulujen kattamiseksi, selviää OP Pohjolan Taloustutkimuksella teettämästä kyselystä.
Kahdeksan prosenttia kertoi lunastavansa sijoituksia jonkin verran ja yksi prosentti suurimman osan.
”Tulokset kertovat sijoittamisen pitkäjänteisyydestä sekä siitä, että monilla sijoittajilla näyttää olevan tarpeeksi taloudellista puskuria. Sijoituksia ei yleensä nähdä ensisijaisena keinona kattaa lyhyen aikavälin kulutusta, kuten kesälomamenoja”, kertoo Kai Kalajainen, OP Pohjolan varallisuudenhoidon asiakkuuksien ja myynnin johtaja OP:n tiedotteessa.
Nuorin vastaajaryhmä on hieman valmiimpi realisoimaan sijoituksia, kuin muut. 18‒25-vuotiaista 16 prosenttia ilmoitti lunastavansa sijoituksia kesän menoja varten. Nuorten aikomus lunastaa sijoituksia on lähes kaksinkertainen sijoittajien keskimääräiseen lunastusaikomukseen verrattuna.
”Nuorilla taloudellinen tilanne voi olla vaihtelevampi, mikä saattaa lisätä tarvetta käyttää sijoituksia menojen kattamiseen. Silti enemmistö heistäkin pitää sijoituksensa koskemattomina”, Kalajainen kertoo.Artikkelin aiheet
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