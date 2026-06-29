Saabille jättimäinen 4,2 miljardin euron sukellusvenetilaus Itämeren sotilaalliseen suurmaahan Sopimukseen kuuluu myös ase- sekä koulutus- ja tukipaketti.

Jaa Kuuntele

Saab-logostaan parhaiten automerkkinä tunnettu ruotsalaisyritys on nykyään merkittävä asejärjestelmien valmistaja. Kuva: Harri Kallio-Kurssi

Uutiset | Yhteiskunta Harri Kallio-Kurssi

Saab on allekirjoittanut sopimuksen Puolan valtionvarainministeriön asevarustelulaitoksen kanssa ja saanut tilauksen kolmen A26-tyyppisen sukellusveneen valmistuksesta ja toimituksesta. Sopimus kattaa lisäksi asepaketin sekä koulutus- ja tukipaketin.

Tilauksen arvo on noin 4,2 miljardia euroa. Saabin toimitukset kestävät vuoteen 2038 asti.

Saabin A26-sukellusvene on suunniteltu vastaamaan Itämeren vaativiin operatiivisiin olosuhteisiin. Alus suunniteltu toimimaan täysin hiljaa ja pysymään näkymättömänä tutkajärjestelmille.

Sukellusvene edistää merkittävästi merivoimien monialueoperaatioita liikkumisvapautensa, häive- ja tiedustelu-, valvonta- ja tiedustelukykyjensä ansiosta.

”Kolme A26-sukellusvenettä täyttävät Puolan nykyiset ja tulevat puolustustarpeet ja niillä on keskeinen rooli Itämeren alueen turvallisuuden parantamisessa", sanoi Saabin toimitusjohtaja Micael Johansson.

Tukeakseen sopimusta ja Puolan laivaston sukellusveneiden toimintaa Saab on sitoutunut luomaan huolto-, korjaus- ja peruskorjausvalmiuksia (MRO) Puolaan tiiviissä yhteistyössä Puolan teollisuuden kanssa. Järjestely tukee Puolan strategista autonomiaa.

Ennen toimituksia Puola voi operoida ruotsalaista HMS Södermanland -sukellusvenettä Puolan ja Ruotsin välisen erillissopimuksen mukaisesti.