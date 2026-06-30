HS:n kysely: Yli puolet arvioi hallituksen ja Orpon epäonnistuneenHelsingin Sanomien tutkimus paljastaa, että suurin osa suomalaisista arvioi hallituksen epäonnistuneen.
Yli puolet suomalaisista ajattelee kokoomuksen Petteri Orpon hallituksen epäonnistuneen tehtävässään, ilmenee Helsingin Sanomien teettämästä tutkimuksesta. Vain viidennes ajattelee sen onnistuneen hyvin.
Myös pääministeri Orpon henkilökohtainen suosio on heikkoa. Jopa 59 prosenttia arvioi hänen onnistuneen melko tai erittäin huonosti.
Niin hallituksen kuin Orpon suosio ovat tahoillaan mittausajanjakson toisiksi heikoimpia.
Mielipidetutkimuksen teki tutkimusyhtiö Verian, ja siihen osallistui reilut tuhat täysi-ikäistä mannersuomalaista. Virhemarginaali on 3,1 prosenttia suuntaansa.Artikkelin aiheet
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