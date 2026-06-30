Asuntolainakatto nousee 95 prosenttiin kaikille lainanottajilleAsuntolainakatto nousee 90 prosentista 95 prosenttiin.
Finanssivalvonnan johtokunta nostaa myös muiden kuin ensiasuntojen hankintaan myönnettyjen asuntolainojen lainakaton 95 prosenttiin. Finanssivalvonta kertoi asiasta tiedotteessa. Ensiasunnon hankintaan otettujen lainojen katto säilyy 95 prosentissa.
Finanssivalvonnan mukaan toimella rajoitetaan asuntomarkkinoiden laskusuhdannetta.
Hiljattain tuli voimaan laki, jolla Finanssivalvonnalle sallittiin asuntolainakaton nostaminen enimmillään 95 prosenttiin. Aiemmin lainakatto oli enintään 90 prosenttia muille kuin ensiasunnon ostajille.
– Asuntomarkkinoiden heikko kehitys viime vuosina, geopoliittinen epävarmuus ja vaimeat talousnäkymät puoltavat enimmäisluototussuhteen väliaikaista keventämistä. Arvioimme edellytyksiä jatkaa kevennystä neljännesvuosittain, sanoi johtokunnan puheenjohtaja Marja Nykänen tiedotteessa.Artikkelin aiheet
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