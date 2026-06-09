SDP, vihreät ja vasemmistoliitto jättivät vastalauseen ydinräjähteiden tuomisesta Suomeen – katsovat, ettei riskejä Suomen turvallisuuspoliittiseen asemaan ole arvioitu Hallitus antoi huhtikuun lopussa eduskunnalle esityksen, jolla halutaan poistaa lainsäädännölliset esteet tuoda ydinaseita Suomeen.

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Heikki Auton (kesk.) johtama puolustusvaliokunta piti tiedotustilaisuuden mietinnön valmistuttua. MIKKO STIG / LEHTIKUVA.

Uutiset | Politiikka STT

Puolustusvaliokunnan mietintö muutoksista, jotka sallisivat ydinräjähteiden tuomisen Suomeen kriisitilanteessa, on erimielinen. Valiokunnan enemmistö puoltaa hallituksen esitystä.

Oppositiopuolueet SDP, vihreät ja vasemmistoliitto haluavat, että lakiehdotukset hylätään. Puolueet jättivät mietintöön yhteisen vastalauseen.

”Valiokunnassa käytiin kyllä hyvä, pitkä ja polveileva keskustelu hallituksen esitykseen liittyen, mutta emme voineet yhtyä tähän valiokunnan mietinnön johtopäätökseen”, sanoo STT:lle SDP:n jäsen Mika Kari.

Vasemmistoliiton kansanedustaja Timo Furuholm kritisoi hallituksen esityksen tuovan Suomen jo toimivan lainsäädännön tilalle tulkinnanvaraisia sopimuksia ja epäselviä päätöksentekomekanismeja.

”Hallituksen esityksen perusteella meille jää paljon epäselvyyttä siitä, millä perusteella ydinaseita voi tuoda Suomeen ja kuinka päätöksenteko tällaisessa tilanteessa toteutuisi”, Furuholm sanoo tiedotteessa.

Esitystä vastustavat oppositiopuolueet perustelevat kantaansa muun muassa sillä, ettei hallituksen esityksessä ole arvioitu lainsäädäntöön tehtävien muutosten tuomia riskejä tai mahdollisia heikennyksiä Suomen turvallisuuspoliittiseen asemaan.

Näitä riskejä on Karin mukaan tuotu esille valiokunnan kuulemisissa ja asiantuntijalausunnoissa.

Puolustusvaliokunta kirjoittaa tiedotteessa perusteista esityksen kannattamiselle, että niitä olisivat muun muassa Suomen sotilaallinen puolustus, Naton yhteinen puolustus tai puolustusyhteistyö.

”Tämän lakimuutoksen jälkeen olemme samassa linjassa Ruotsin, Norjan ja Tanskan kanssa. Niiden lainsäädännössä ei ole ollut samanlaista ehdotonta kieltoa kuin Suomen ydinenergialaissa”, valiokunnan puheenjohtaja Heikki Autto (kok.) perustelee mietintöä tiedotteessa.

Hänen mukaansa esitys takaa, että Suomi saa maksimaalisesti kaiken sen turvan, mitä puolustusliiton jäsenyys voi tarjota.

SDP:n Kari sanoi puolustusvaliokunnan tiistaina järjestämässä tiedotustilaisuudessa, etteivät Suomen lainsäädännön asettamat rajoitteet ydinaseille ole heikentäneet Suomen kuulumista Naton ydinpelotteen suojaan.

”Suomen liittyessä Natoon tai sen jälkeen ei ole tullut sellaisia seikkoja eteen, että Suomen lainsäädäntö olisi ollut suoranainen este Suomen kuulumiselle ydinpelotteen suojaan tai osallistumiseen pelotteen suunnitteluun.”

Hallitus antoi huhtikuun lopussa eduskunnalle esityksen, jolla halutaan poistaa lainsäädännölliset esteet tuoda ydinaseita Suomeen.

Hallitus on perustellut lainmuutostarpeita sillä, että nykyiset rajoitteet ovat haitaksi täyden ydinpelotteen saamisessa. Muutokset tehtäisiin ydinenergia- ja rikoslakiin.

Voimassa olevassa lainsäädännössä ydinräjähteen tuominen Suomeen tai sen kuljettaminen, toimittaminen tai hallussapito Suomessa on täysin kiellettyä.