Hampurissa naista vahingoittanut susi päästettiin vapaaksi – päätös on pahentanut Saksan petoriitelyä entisestään Kaupunkeihin eksyvistä pedoista tehdään yhä enemmän havaintoja. Metsästyslain muutoksesta toivotaan helpotusta.

Asiantuntijoiden mukaan asutuskeskuksiin eksynyt susi tuntee olonsa epävarmaksi ja uhatuksi ja voi siksi käyttäytyä aggressiivisesti. Kuvan yksilö on ikuistettu eläinpuistossa Baden-Württembergissä. Kuva: Bernd Weißbrod / Lehtikuva

Maaliskuun lopussa 60-vuotiasta naista lähellä Hampurin keskustaa vahingoittanut susi on päästetty vapauteen. Petoa pidettiin reilu viikko villieläinasemalla Sachsenhagenissa Ala-Saksissa.

Asutuskeskuksiin ja kaupunkeihin eksyneistä susista tehdään koko ajan enemmän havaintoja erityisesti Pohjois- ja Itä-Saksassa.

Luonnonsuojelijat ja susiasiantuntijat korostavat, ettei ihmisillä ole edelleenkään syytä pelkoon. Metsästäjät ovat toista mieltä.

”Näillä susimäärillä meidän on valmistauduttava siihen, että petoja tulee yhä useammin myös kaupunkeihin”, Saksan metsästysliiton puheenjohtaja Helmut Damman-Tanke korosti Frankfurter Allgemeine Zeitungissa Hampurin välikohtauksen jälkeen.

Saksassa susia on erityisesti maan pohjois- ja itäosissa. Kuvan susi on Suomussalmelta. Kuva: Hannu Huttu

Tiheästi asutussa Saksassa on maan luonnonsuojeluliiton arvion mukaan lähes 1 700 sutta eli enemmän kuin Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa yhteensä.

Metsästysliitossa lähdetään siitä, että susia pitäisi metsästää nykyistä enemmän, jos pedot halutaan häätää asutuskeskusten läheltä. Maan metsästyslakia muutettiin maaliskuun lopussa niin, että kaataminen on entistä helpompaa.

Vuonna 2024 yli 4 300 hyötyeläintä joutui Saksassa susien repimäksi tai vahingoittamaksi. Ihmistä susi ei ole vahingoittanut vuoden 1998 jälkeen Saksassa kertaakaan.

Saksan liittovaltion susineuvontakeskuksen (DBBW) teettämässä selvityksessä muistutetaan, että vahinkojen määrä on viime vuosina vähentynyt, vaikka populaatio on kasvanut.

Hampurin keskustan katetulle ostoskadulle eksyneen suden kerrottiin purreen 60-vuotiasta naista, joka yritti auttaa lasisten liukuovien taakse jäänyttä petoa ulos kauppakeskuksesta.

Naista vahingoittanut susi harhaili tässä ostoskeskuksessa Hampurin ydinkeskustan tuntumassa. Kuva: Marcus Brandt / Lehtikuva

Poliisi ei ole julkaissut tapauksesta laadittuja pöytäkirjoja. Silminnäkijöiden mukaan susi ei olisi purrut naista, vaan raapaissut tätä tassullaan kasvoihin rynnätessään ulos ostoskeskuksesta.

Peto oli harhaillut Hampurissa ja sen ympäristössä jo ainakin parin päivän ajan ennen välikohtausta. Poliisi sai pedon kiinni, kun se oli hypännyt Binnenalster-tekojärveen kaupungin keskustassa.

Saksan luonnonsuojeluliiton susiasiantuntija Thomas Nargall tähdentää Süddeutsche Zeitungissa, että Hampurin yksilön aggressiivinen käyttäytyminen kertoo ennen muuta pelosta. Laumastaan eronneet yksilöt saattavat hänen mukaansa uutta reviiriä etsiessään eksyä yhtä syvemmälle asutuskeskuksiin ja tuntea olonsa uhatuksi.

Hollannissa susi hyökkäsi kuusivuotiaan lapsen kimppuun elokuussa 2025

Norjalainen luonnontieteellinen tutkimuslaitos selvitti, miten usein sudet ovat maailmanlaajuisesti käyneet ihmisen kimppuun. Vuodesta 2002 vuoteet 2020 rekisteröityjä tapauksia oli 489. Niistä 26 johti uhrin kuolemaan. Useimmiten kuolinsyy oli vesikauhu.

Hollannissa susi hyökkäsi kuusivuotiaan lapsen kimppuun vuonna 2025 ja vuotta aikaisemmin peto puri nuorta tyttöä niin ikään Hollannissa.

Saksassa maan laitaoikeisto varoittaa, että ihmiset eivät tietyillä alueilla enää uskaltaudu ulos kodeistaan, jos susiongelmalle ei tehdä mitään. Kuvan susi on Ähtärin eläinpuistosta. Kuva: Markku Vuorikari

Saksassa Hampurin tapaus on kiihdyttänyt jo valmiiksi kuumana käynyttä susikeskustelua.

Erityisesti idän osavaltiossa laajaa kannatusta nauttiva laitaoikeistopuolue Vaihtoehto Saksalle (AfD) on lietsonut susipelkoa.

Vuonna 2022 Saksin osavaltiossa AfD:n maapäiväedustajat vaativat kovia toimia susipopulaation kasvun pysäyttämiseksi. Heidän mukaansa tietyissä kylissä ihmiset eivät petojen vuoksi enää uskalla lähteä ulos.