Ratikkajupakka jatkuu: Škoda Transtech valittaa kilpailutuksesta, kertoo HS Škoda perää hankintaprosessin keskeyttämistä ja uuden tarjouskilpailun järjestämistä.

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Škoda Transtech valmistaa juna- ja ratikkavaunuja Kajaanin Otanmäessä.. Kuva: Miska Puumala

Uutiset | Liikenne Eija Mansikkamäki

Raitiovaunuja Kajaanin Otanmäessä valmistava Škoda Transtech valittaa uusien raitiovaunujen kilpailutusprosessista Kilpailu- ja kuluttajavirastoon, kertoo Helsingin Sanomat.

Yritys pyytää virastoa tutkimaan, oliko hankintaprosessi reilu ja toivoo hankintaprosessin keskeyttämistä ja uuden tarjouskilpailun järjestämistä. Škodan mielestä kilpailutus suosi sveitsiläistä Stadleria.

Yrityksen mielestä se hylättiin väärin perustein Helsingin ja Vantaan uusien raitiovaunujen kilpailutuksesta. Se valitti asiasta Markkinaoikeuteen, mutta hävisi, eikä saanut valituslupaa Korkeimmalta hallinto-oikeudelta.

Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy on tilaamassa Helsinkiin ja Vantaalle kymmeniä ratikoita Stadler Polskalta. Ainoat tarjouksen jättäjät olivat Stadler ja Škoda.

HS:n tietojen mukaan Stadlerin ensimmäisten 63 raitiovaunun kustannukset olivat alunperin 271 miljoonaa euroa, mutta nyt kustannusarvio on 336 miljoonaa euroa. Škodan tarjous oli 264 miljoonaa euroa.

Škoda vetoaakin siihen, että sen hinta pysyy budjetissa, kun Stadlerin kustannus on noussut jo 24 prosenttia. Budjetin ylitys julkisessa hankinnassa tarvitsee kuntien hyväksynnän. Koko ratikkahankinta maksaa arviolta 1,6 miljardia.

Johtaja Antti Nousiainen Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenteestä pitää lehdessä väitettä hinnankorotuksesta ”höpönpuppuna” ja sanoo 65 miljoonan euron lisäyksen mahtuvan budjettiin.

Hän pitää myös Škodan toimintaa epäeettisenä, koska pätevä peruste kaupan keskeyttämiseen puuttuu ja ”kilpailutus on käsitelty tämän valtakunnan korkeimmissa oikeuselimissä”. Hän vertaa kahta tarjousta saman korttelin eri hintaisiin asuntoihin, joista ”toinen on viimeisen päälle linjasaneerattu, remontit tehty ja taloyhtiön talous kunnossa, kun taas toisessa kylpyhuone laskee vedet läpi, keittiö on purettu ja sisäpinnat ovat ruvella”.

Škoda Transtech on toimittanut Kainuusta kalustoa muun muassa Raide-Jokeriin. Yritys aloitti toukokuussa jopa 200 työntekijää koskevat muutosneuvottelut Kajaanissa. Yle kertoi pari viikkoa sitten, että jopa 81 Baronan kautta palkatun vuokratyöntekijän tehtävät voivat päättyä.

Helsingin Sanomat: Škoda Transtech vaatii ratikka­hankinnan keskeyttämistä