Puolustusvoimat rajoitti ilmailua Suomenlahdella drooniuhan varaltaRajoitus alkoi aamulla kello 4.26, ja rajoitus purettiin ennen puoli seitsemää.
Puolustusvoimat rajoitti ilmailua tilapäisesti itäisellä Suomenlahdella varhain aamulla drooniuhan takia, pääesikunnan viestinnästä kerrotaan STT:lle.
Rajoituksen tiedotettiin alkaneen kello 4.26 aamulla. Rajoituksen poistamisesta tiedotettiin ennen puoli seitsemää aamulla.
”Se oli Puolustusvoimien varotoimenpide sen varalta, että lennokkeja Suomen alueelle harhautuisi”, Jere Paldanius pääesikunnan viestinnästä sanoo STT:lle.
Paldanius ei ottanut kantaa siihen, kuinka todennäköistä droonin harhautuminen Suomeen olisi ollut. Hänen mukaansa Puolustusvoimilla oli peruste siihen, että se olisi mahdollista.
Lisätty Paldaniuksen kommentit klo 8.04.Artikkelin aiheet
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