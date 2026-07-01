Venäjä-pakotteita kiertäneelle kuorma-autoyrittäjälle yli kolme vuotta vankeutta Yrittäjä kiisti syytteet. Hän sanoi kuulustelussa tulleensa hyväksikäytetyksi ja ettei tietoisesti vienyt ajoneuvoja Venäjälle.

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Syytetty peitti kasvonsa oikeudenkäynnissä Etelä-Karjalan käräjäoikeudessa 16. kesäkuuta. LAURI HEINO / LEHTIKUVA.

Uutiset | Yhteiskunta STT

Venäjä-pakotteiden vastaisesti toista sataa kuorma-autoa ja perävaunua vienyt suomalaisyrittäjä on tuomittu kolmen vuoden ja kahdeksan kuukauden ehdottomaan vankeuteen. Etelä-Karjalan käräjäoikeuden mukaan 54-vuotias mies syyllistyi törkeään säännöstelyrikokseen viemällä Venäjälle raskasta kalustoa sen jälkeen, kun sen vienti oli kielletty vuonna 2022 osana pakotteita.

Rikos tapahtui joulukuun 2022 ja lokakuun 2023 välillä. Oikeuden mukaan mies osti yrityksensä nimissä ja myi eteenpäin kaikkiaan 135 kuorma-autoa ja 29 perävaunua. Ajoneuvojen arvo oli yhteensä 17,5 miljoonaa euroa.

”Teko on ollut laadultaan ja laajuudeltaan poikkeuksellinen. Oikeuskäytäntöä vastaavanlaisesta teosta ei ole”, tuomiossa sanotaan.

Risto Mikael Riihimäki, 54, ja hänen yhtiönsä Rent ja Kalusto Oy määrättiin yhteisvastuullisesti menettämään valtiolle runsaat 600 000 euroa taloudellisena hyötynä ja kuusi miljoonaa euroa rikoksen kohteena olleen omaisuuden arvoa. Yhtiö tuomittiin lisäksi 10 000 euron yhteisösakkoon.

Oikeus katsoi, että Riihimäen menettely oli erityisen suunnitelmallista. Ajoneuvojen todellista ostajaa ja vastaanottajaa oli oikeuden mukaan peitelty.

”Riihimäen rooli ja osallisuus rikoksen toteutumisessa on ollut keskeinen, jotta ajoneuvot on saatu hankittua ja vietyä Suomesta Venäjälle Riihimäen tehdessä vienti-ilmoitukset Tullille. Edellä todettu huomioiden Riihimäen syyllisyys on ollut suurta ja teko on ollut kokonaisuutena erittäin moitittava”, tuomiossa sanotaan.

Oikeus huomioi, että rikotun Euroopan unionin sääntelyn nimenomaisena tarkoituksena on ollut estää Venäjälle suuntautuvaa vientiä.

”Riihimäki on tahallisesti ja toistuvasti rikkonut Euroopan Unionin Venäjälle asettamia pakotteita ja niitä koskevia säännöstelymääräyksiä. Riihimäen rooli ja osallisuus rikoksen toteutumisessa on ollut keskeinen, jotta ajoneuvot on saatu hankittua ja vietyä Suomesta Venäjälle Riihimäen tehdessä vienti-ilmoitukset Tullille”, tuomiossa sanotaan.

Riihimäki kiisti syytteen ja sanoi, ettei ollut itse vienyt autoja toiseen maahan. Ajoneuvojen päätyminen Venäjälle ei hänen mukaansa ollut hänen vaikutusvallassaan.

”Myydessään kysymyksessä olevia ajoneuvoja hän oli ollut siinä käsityksessä, että ne kaikki olivat menossa kazakstanilaisille yhtiöille. Hän oli pitänyt tehtyjä kauppoja kazakstanilaisyhtiöiden kanssa aitoina”, tuomiossa kerrotaan hänen vastauksestaan.

Tulli selvitti pakotteiden kiertämistä muun muassa rekisteritietojen avulla.

Kuorma-autojen ja perävaunujen määräpääksi oli ilmoitettu Kazakstan ja vastaanottajiksi kaksi kazakstanilaista ja yksi turkkilainen yritys. Oikeusapupyyntöjen perusteella kazakstanilaisyhtiöt eivät kuitenkaan olleet tullanneet maahan mitään eikä ajoneuvoista ollut tietoja maan rekisterissä.

Kazakstanista saamiensa tietojen ja tekemiensä rekisterihakujen perusteella Tulli selvitti, että ajoneuvoja olikin tullattu Venäjälle. Lähes kaikki ajoneuvot olivat myös Venäjän rekisterissä.

Järjestelmässä ajoneuvojen vastaanottajana näkyi Venäjän Permiin rekisteröity yhtiö.

Tutkinnan perusteella suurin osa kuorma-autoihin ja perävaunuihin liittyvästä rahaliikenteestä kulki turkkilaisyhtiön kautta. Yhtiön toimitusjohtajana oli Tullin mukaan mies, joka johti myös Permiin rekisteröityä yhtiötä.

”Venäjän naapurusmaihin perustettuja yrityksiä on esitutkinnan perusteella käytetty tulli-ilmoituksilla vastaanottajana, jotta vientivaiheessa pakotteiden valvominen olisi haastavampaa vientimaassa ja EU:n alueella”, Tullin esitutkintapöytäkirjassa sanotaan.

Tullin mukaan yhtiöitä on käytetty myös rahaliikenteen mahdollistamiseksi EU-alueelle. Yhtiöistä osa oli Tullin mukaan perustettu juuri ennen epäillyn rikoksen alkua.

”On mahdollista, että perustamisen syy on ollut ainoastaan pakotteiden kiertäminen”, pöytäkirjassa sanotaan.

Riihimäki kiisti kuulustelussa tuntevansa permiläisyhtiön toimitusjohtajaa. Hän sanoi tulleensa hyväksikäytetyksi ja ettei tietoisesti vienyt ajoneuvoja Venäjälle.

Tulli taltioi kuitenkin tutkinnassa yli tuhat miesten välistä sähköpostiviestiä.

”Viesteissä on yksityiskohtaisia tietoja siitä, minkälaista kuljetuskalustoa on tarkoitus ostaa.”

Riihimäki on Tullin mukaan lähettänyt suorituksista kuvakaappauksia permiläisyhtiön toimitusjohtajalle.

”Kuljetuskaluston ostoja ja myyntejä on seurattu Excel-taulukoiden avulla, joista on käynyt ilmi myös se, että ajoneuvot on myyty Venäjälle.”