Loppuviikon sää on ailahtelevaa, mutta paikoin aurinkokin paistaa Riippuen siitä, missä päin maata sattuu torstaina olemaan, voi joko paistatella auringossa tai tarvita sateenvarjoa. Loppuviikolla sää on epävakaista ja sateista eikä pitkää poutajaksoa ole odotettavissa.

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Sateen jälkeen voi nähdä sateenkaaren. Kuva: Tuomo Kesäläinen

Uutiset | Sää Eevi Silvennoinen

Lapissa sää on torstaina poutainen ja enimmäkseen selkeä. Lämpötila on enimmäkseen 15 ja 20 asteen välillä, mutta aivan pohjoisimmassa Lapissa on viileämpää. Etelämmäksi mentäessä sää muuttuu pilvisemmäksi ja sateisemmaksi.

Maan länsiosassa sateet ovat kuurottaisia, mutta idässä sade on jatkuvampaa. Lännessä sadekuurojen seassa voi muodostua myös ukkosta. Idän jatkuva sade johtuu Suomen kaakkoispuolella sijaitsevasta pienestä matalapaineesta, joka liikkuu pohjoisemmaksi Suomen rajaa viistäen.

Torstain sademäärät voivat olla varsin runsaita. Lännessä sade- ja ukkoskuurot liikkuvat hyvin hitaasti, jolloin ne voivat sataa paikallisesti paljon. Mikäli tällainen lähes paikallaan pysyvä kuuro osuu kaupungin kohdalle, ovat hulevesitulvat mahdollisia.

Myös maan itäosassa sataa paikoin paljon, mutta sade tulee pidemmän aikavälin aikana. Vettä voi paikallisesti kertyä jopa 30 mm.

Torstaina tarvitsee paikasta riippuen aurinkolaseja tai sateenvarjoa. Loppuviikolla sää on epävakaista ja sateista. Kuva: Ilmatieteen laitos

Myös loppuviikko on epävakainen ja sateinen. Perjantaina kuurosateita tulee etenkin maan etelä- ja keskiosassa ja lauantaina koko maassa. Sunnuntaina Suomeen mahdollisesti leviää jatkuvammin satava sadealue, mutta epävarmuus sadealueen sijainnista ja ajoituksesta on suurta. Pitempää poutajaksoa ei siis ole odotettavissa vähään aikaan.

Kirjoittaja on Ilmatieteen laitoksen meteorologi.

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