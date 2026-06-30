Poliisi varoittaa erästä viallisia patruunoita ‒ luoti voi jäädä piippuunKyseistä erää olevia patruunoita ei saa käyttää. Vaarallisia ammuksia ei ilmeisesti ole myyty Suomessa mutta on mahdollista, että niitä on ostettu ulkomailta.
Saksalainen maahantuoja Frankonia Handels GmbH & Co. KG on tehnyt Euroopan laajuisen tuoteturvallisuusilmoituksen koskien viallista patruunaerää.
Kyseessä ovat Magtech 9mm Luger (9B) patruunat eränumerolla lot: CE0120 / L8609.
Poliisihallituksen tietojen mukaan kyseistä patruunaerää ei ole tuotu Suomeen. On kuitenkin mahdollista, että kuluttajat ovat ostaneet sitä ulkomailta.
Maahantuojan ilmoituksen mukaan riskinä on, että ammuttaessa luoti juuttuu piippuun. Jos tukkeutuneeseen piippuun laukaistaan uusi patruuna, ase saattaa rikkoutua ja ampujalla on riski vammautua.Artikkelin aiheet
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