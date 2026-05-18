Mehiläinen ostaa Tanskan johtavan terveyspalveluyhtiö Aleriksen – laajenee Norjaan ja Tanskaan Mehiläinen toimii tällä hetkellä Suomen lisäksi Virossa, Liettuassa, Saksassa, Romaniassa, Serbiassa ja Ruotsissa.

Kuva: VESA MOILANEN / LEHTIKUVA

Uutiset | Talous STT

Terveyskonserni Mehiläinen ostaa Tanskan johtavan terveyspalveluyhtiö Aleriksen ja laajenee yritysoston myötä Norjaan ja Tanskaan, Mehiläinen kertoo tiedotteessa.

Lisäksi konserni täydentää yritysoston myötä palveluitaan Ruotsissa. Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa toimivalla Aleriksella on Mehiläisen tiedotteen mukaan noin 100 lääkäri- ja sairaalapalveluita tarjoavaa yksikköä, joissa on vuosittain yli 3,8 miljoonaa potilaskäyntiä.

Yritysosto on konsernin mukaan merkittävä askel Mehiläisen kansainvälisessä kasvussa.

”Aleriksella on ainutlaatuinen asema Skandinaviassa, ja se tunnetaan korkeasta asiakastyytyväisyydestä ja laadusta. Yhdessä meillä on erinomaiset mahdollisuudet jatkaa erikoissairaanhoidon, digitaalisten palvelujen ja kliinisen laadun kehitystyötä”, Mehiläinen-konsernin toimitusjohtaja Janne-Olli Järvenpää sanoo tiedotteessa.

Yritysoston toteutuminen vaatii vielä viranomaishyväksyntöjä.

Mehiläinen toimii tällä hetkellä Suomen lisäksi Virossa, Liettuassa, Saksassa, Romaniassa, Serbiassa ja Ruotsissa, jossa se on toiminut vuodesta 2020 lähtien Meliva-brändillä. Yritysoston myötä konserni työllistää jatkossa noin 60 000 ammattilaista, tuottaa terveyspalveluita yli 1 500 yksikössä ja palvelee vuosittain noin kuutta miljoonaa asiakasta.