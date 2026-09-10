Teollisuuden tilauksissa iso harppaus heinäkuussaIsot telakkatilaukset nostivat teollisuuden tilaukset jyrkkään kasvuun
Teollisuuden uusien tilausten arvo kasvoi heinäkuussa noin 68 prosenttia verrattuna vuoden takaiseen, kertoo Tilastokeskus.
Kasvua vauhditti metalliteollisuuden tilausten jyrkkä nousu. Tilausten arvo lähes kaksinkertaistui verrattuna viime vuoden heinäkuuhun. Voimakkaan kasvun taustalla olivat telakkateollisuuden saamat isot tilaukset.
Teollisuustuotanto ja liikevaihto vähenivät heinäkuussa hieman edelliseen kuukauteen verrattuna. Molemmat ovat kuitenkin kasvaneet vuoden takaiseen verrattuna jo usean kuukauden ajan.Artikkelin aiheet
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