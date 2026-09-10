HS: Venäläinen maanviljelijä sai sakot, kun ukrainalainen drooni tippui tämän pellolleSakkojen perusteena oli se, ettei droonin jäänteitä poistettu ajoissa.
Venäläinen maanviljelijä sai sakot sen jälkeen, kun ukrainalainen drooni putosi hänen pellolleen ja sytytti tulipalon, kertoo Helsingin Sanomat.
Tapaus sattui Rostovin alueella Mitjakinskajan kylässä. Venäjän valtiollisen Rossijskaja gazeta -lehden mukaan drooni putosi 64-vuotiaan Aleksandr Grešnovin pellolle kesken sadonkorjuun. Kuiva sänki syttyi palamaan, mutta palo saatiin nopeasti sammutettua eikä se levinnyt pellon ulkopuolelle.
Muutamaa päivää myöhemmin Venäjän hätätilaministeriön tarkastaja määräsi Grešnoville 60 000 ruplan eli noin 600 euron sakon. Perusteena oli se, ettei pellolle jääneitä korjuujätteitä ollut poistettu ajoissa.
Venäjän viranomaiset raportoivat ampuneensa alas yli 150 droonia samana päivänä, jona Grešnovin pelto syttyi tuleen.
Mitjakinskaja sijaitsee alle kahden kilometrin päässä Ukrainan Luhanskin alueen rajasta.
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