Mediat: OP-Pohjola muuttaa etätyösääntöjään – päätös on herättänyt ristiriitaisia tunteita työntekijöiden keskuudessaUuden linjauksen mukaan OP-Pohjolan keskusyhteisön työntekijöiden tulee jatkossa työskennellä vähintään puolet työajastaan lähityössä toimistolla.
OP Pohjola uudistaa etä- ja lähityön sääntöjä. OP-Pohjolan henkilöstöjohtaja Hannakaisa Länsisalmi vahvistaa muutoksen Iltalehdelle sähköpostitse.
”Käytännössä tämä voisi tarkoittaa esimerkiksi kolmea ja kahta päivää etätyötä vuoroviikoin.”
OP-Pohjolan keskusyhteisön päivitetty linjaus koskee kaikkia työntekijöitä tehtävätasosta ja tiimistä riippumatta Suomessa ja Baltiassa. Muutos koskee noin 9 500 henkilöä, joista suurin osa työskentelee Vallilassa Helsingissä.
Päätös on aiheuttanut työntekijöiden keskuudessa kuohuntaa, sillä osa tiimeistä on koottu maantieteellisesti hajautetusti eri puolilta Suomea, jolloin asiantuntijat työskentelevät eri paikkakunnilla.
Työntekijän mukaan muutos on herättänyt paljon ristiriitaisia tunteita.
”Meillä on työntekijöitä ympäri Suomea satojen kilometrien päässä. Työmatka voi junalla olla yhteen suuntaan jopa neljä tuntia. Siinä tulee melkoinen matka, jos toimistolle pitää tulla kaksi tai kolme kertaa viikossa.”
”Miten tämä linjaus ajaa kenenkään etua? Olemme olleet erittäin tiivis työyhteisö etänäkin, enkä näe tälle muutokselle perusteita.”
Länsisalmi vastaa Iltalehdelle, että muutoksen tavoitteena on parantaa työn tuloksia, helpottaa yhteistyötä ja vahvistaa työntekijöiden yhteishenkeä.
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