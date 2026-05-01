Trump kertoo nostavansa EU:sta tuotujen autojen tullit 25 prosenttiinTrump syyttää EU:ta siitä, ettei se noudata Yhdysvaltojen kanssa sovittua kauppasopimusta.
Yhdysvaltain presidentti Donald Trump julistaa Truth Socialissa nostavansa EU:sta tuotujen autojen tuontitullit 25 prosenttiin.
Trump syyttää EU:ta siitä, ettei se noudata Yhdysvaltojen kanssa sovittua kauppasopimusta. Trumpin mukaan tullit voi välttää, jos autot valmistetaan tehtailla Yhdysvalloissa.
Viime vuonna solmittu kauppasopimus asettaisi tullien ylärajaksi 15 prosenttia.
Trump ei perustellut päätöstään tämän tarkemmin. Hän oli hieman aiemmin arvostellut kärkkäästi autoteollisuudestaan tunnetun Saksan liittokansleria Friedrich Merziä.
