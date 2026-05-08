Korkeasaaren keisaritamariinit saivat kaksoset – ”Isosisko näyttää kieltä ihan kaikelle”Poikaset ovat pääosin pysytelleet isänsä selässä ja olleet emonsa imetettävinä. Saksan viimeisen keisarin Wilhelm II:n mukaan nimetyt keisaritamariinit tunnetaan niiden valkoisista viiksistä.
Korkeasaaren Amazonia-talossa asustelevat keisaritamariinit ovat saaneet kaksoset, kertoo Korkeasaaren eläintarha tiedotteessa. Poikaset ovat erityisen toivottuja, sillä Korkeasaaressa on ollut lisääntyvä pariskunta viimeksi viisitoista vuotta sitten.
Keisaritamariinipariskunnan perheeseen kuuluu nyt yhteensä viisi apinaa. Pariskunnan esikoinen, kaksosten isosisko, syntyi viime syksynä.
Keisaritamariini on eteläamerikkalainen apinalaji, joka tunnetaan tuuheista valkoisista viiksistään. Laji on nimetty Saksan viimeisen keisarin Wilhelm II:n mukaan, jolla niin ikään oli komeat viikset. Laji on luokiteltu elinvoimaiseksi, mutta se on metsäalan pienenemisen ja sen elinalueiden pirstoutumisen vuoksi uhanalainen Brasiliassa ja Perussa.
Poikaset ovat pääosin pysytelleet isänsä selässä ja olleet emonsa imetettävinä. Joitakin kertoja poikaset ovat myös olleet isosiskonsa selässä.
Poikaset ovat nyt kolmen viikon ikäisiä ja oppineet esimerkiksi näyttämään kieltään.
”Isosisko näyttää kieltä ihan kaikelle, mikä kovasti huvittaa meitä hoitajia. Aikuiset keisaritamariinit näyttävät kieltä ja pörhistävät turkkiaan uhkaillessaan, mutta poikaset vasta harjoittelevat vanhempien esimerkin mukaan”, eläintenhoitaja Olivia Tammiluoma kertoo tiedotteessa.
Poikaset oppivat liikkumaan itsenäisesti parin kuukauden iässä. Korkeasaari kertoo niiden alkavan jo vähitellen harjoitella omatoimista oksilla liikkumista. Myös erilaiset herkkupalat ovat alkaneet kiinnostaa pienokaisia, vaikka emon maito on vielä niiden pääravintoa.
