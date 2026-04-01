Venäjä hyökkäsi Ukrainaan sadoilla drooneilla, useita kuoliUkrainassa ainakin viisi ihmistä sai surmansa keskiviikkona, kun Venäjä hyökkäsi sadoilla drooneilla ympäri maata.
Ukrainan puolustusministeriön mukaan Venäjä lähetti Ukrainaan keskiviikon vastaisena yönä ja keskiviikkona päivällä yhteensä pitkälle yli 700 droonia.
Ukraina ehdotti aikaisemmin Venäjälle tulitaukoa pääsiäisen ajaksi, mutta Venäjä torjui ehdotuksen.
Venäjä väitti niin ikään keskiviikkona joukkojensa edenneen rintamalla ja vallanneen kaksi kylää Itä-Ukrainassa. Venäjän puolustusministeriön mukaan Luhanskin alue on nyt kokonaan vallattu. Venäjä on jo pitkään hallinnut liki koko Luhanskia.
Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi kuvaili sosiaalisessa mediassa rintamatilannetta "melko jännitteiseksi".
Ukrainalaismedian, muun muassa Kyiv Independentin, mukaan Venäjä vaatii Ukrainaa vetäytymään Donbasista kahdessa kuukaudessa. Lisäksi Venäjä on uhannut, että jos Ukraina ei suostu vetäytymään määräajassa, se asettaa uusia vaatimuksia rauhanneuvotteluissa.
Zelenskyi kertoi Venäjän viestittäneen Yhdysvalloille kykenevänsä valtaamaan Donbasin käyttämällä sotilaallista voimaa kahdessa kuukaudessa. Lisäksi Venäjä on uhannut, että mikäli Ukraina ei suostu vetäytymään määräajassa, se asettaa uusia vaatimuksia rauhanneuvotteluissa.
Zelenskyin mukaan Venäjä ei kykene valtaamaan Ukrainan hallussa olevaa Donbasin aluetta kahdessa kuukaudessa ja on siksi asettanut uhkavaatimuksen.
Donbasin alue on yksi keskeisistä kiistakysymyksistä Ukrainan ja Venäjän välillä. Ukrainan hallinnassa on noin neljännes Donbasista, mukaan lukien strateginen linnoitusvyöhyke. Donbasin alue on ollut osittain Venäjän ja sen tukemien separatistien miehittämä jo vuodesta 2014 lähtien.
