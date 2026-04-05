Kesärenkaiden vaihto alkoi etuajassa ‒ osa jättää kitkat kesäksi, vaikkei kannattaisi Talvirenkaat ovat selvästi yliedustettuna touko–syyskuussa henkilöautolla aiheutetuissa kuolonkolareissa.

Renkaita on vaihdettu tavallista aikaisemmin tänä keväänä.

Yleensä kesärenkaiden vaihtaminen alkaa vasta huhtikuussa, mutta tämä vuosi varhaisine keväineen on ollut poikkeus.

”Usein maaliskuussa ei ole tapahtunut oikein vielä mitään. Nyt on vaihdettu enemmän kuin aikaisempina vuosina ja ollaan pari viikkoa etuajassa”, kertoi Autonrengasliiton toimitusjohtaja Nina Sillantaka STT:lle sunnuntaina.

Toisaalta moni auton omistaja on ollut varovainen. Sillantaan mukaan osa katselee vielä säätä ja sitä, uskaltaako renkaita vaihtaa. Eniten renkaita ovat vaihtaneet he, joiden ei ole pakko ajaa autollaan jatkuvasti.

Koko maassa renkaidenvaihtokausi kestää Sillantaan mukaan keväisin noin kuukauden, sillä Lapissa lunta voi olla etelää huomattavasti pidempään. Suomessa on käytettävä talvirenkaita marraskuun alusta maaliskuun loppuun, jos sää tai keli sitä vaatii.

Renkaat kelin mukaan -kampanja kertoo tiedotteessaan, että talvirenkaat ovat selvästi yliedustettuna touko–syyskuussa henkilöautolla aiheutetuissa kuolonkolareissa. Kesäkausilla 2014–2023 talvirenkaiden osuus onnettomuuksista oli lähes 16 prosenttia, kun niiden osuus kesäliikenteessä on ollut keskimäärin vain viitisen prosenttia.

Tiedot ovat peräisin Onnettomuustietoinstituutilta.

Kaikki eivät siis vaihda kesärenkaisiin. Onnettomuuksissa oli mukana nastarenkaita, kitkarenkaita ja niin sanottuja sekarengastuksia. Sekarengastus tarkoittaa, että kesä- ja talvirenkaita käytetään rinnakkain.

”On erityisen tärkeää, että rengas on sään mukainen, pitävä, ja ilmanpainot, urasyvyydet ja muut ovat kunnossa. Renkaasta osuu maahan vain noin kämmenen kokoinen alue, ja se on ainoa alue, joka pitää auton ja kuljettajan tiessä”, Sillantaka sanoi.

Kitkarenkaiden kumi on talven oloihin sopivan pehmeää. Kesällä pehmeys kostautuu.

Tilaston mukaan kitkarenkaat olivat toissa talvena käytössä yli 24 prosentissa autollisista kotitalouksista, kampanja kertoo. Kitkarenkaiden käyttö painottuu eteläiseen Suomeen. Uudellamaalla kitkarengastalouksien osuus oli 36 prosenttia.

Kitkarenkailla ei kuitenkaan kannata ajella kesällä.

”Ihmiset ajattelevat, että talvirenkaan täytyy olla jotenkin teknologisesti parempi ja kestävämpi. Se ei pidä paikkaansa, ne on tehty erilaisille sääolosuhteille”, Sillantaka sanoi.

Autonrengasliitto kertoo tiedotteessaan, että kitkarenkaan kumiseos on tehty pysymään pehmeänä ja joustavana kylmässä, jotta se tarttuu lumeen ja jäähän. Kesällä pehmeä rengas muuttuu lämpimällä asfaltilla liian löysäksi ja sen pito heikkenee. Jarrutusmatka pitenee verrattuna kesärenkaaseen, jonka kovempi kumiseos on suunniteltu lämpimiin olosuhteisiin.

Sään puolesta talvirenkaita voi vielä tarvita lähipäivinä ainakin paikoin. Sääpalveluyritys Forecan meteorologin Kristian Roineen mukaan Suomeen on tulossa maanantaina matalapaine, joka tuo aamuyön tunteina mukanaan Pohjois-Karjalaan, Pohjois-Savoon ja Kainuuseen lumipyryn.

”Idässä ja pohjoisessa tilanne on tosiaan sellainen, että talvikelejä voi hetkellisesti esiintyä”, Roine kertoi STT:lle.

Lumiraja kulkee Roineen mukaan tällä hetkellä Kemin korkeudella.

Sateet kuitenkin muuttuvat vedeksi päivän aikana, ja lumi sulanee tien pinnoilta melko nopeasti. Roineen mukaan Suomea lähestyy iso korkeapaineen alue, ja edessä voi olla pitkä sateeton jakso.

”Ainahan ennusteet voivat muuttua, eikä takatalvea uskalla sulkea pois ihan täysin, mutta huomisen jälkeen sää näyttää aika rauhalliselta.”