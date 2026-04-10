FT: Lentoasemia uhkaa polttoainepula, jos Hormuzinsalmi ei avaudu pian – vaikuttaa jo reitteihinLentoyhtiöt ovat jo alkaneet leikata reittiverkostoaan kohonneiden lentokerosiinihintojen vuoksi.
Euroopan lentoasemia uhkaa pula lentopolttoaineesta, jos Hormuzinsalmea ei avata kolmen viikon kuluessa, kertoo Financial Times.
Lehti perustaa tietonsa näkemäänsä kirjeeseen, jossa Euroopan lentoasemien keskusjärjestö ACI Europe varoittaa tilanteesta Euroopan unionin liikennekomissaaria Apostolos Tzitzikostasta.
Öljytankkereiden kulkeminen Hormuzinsalmessa on ollut käytännössä poikki helmi–maaliskuun vaihteesta lähtien, kun Yhdysvallat ja Israel aloittivat sodan Irania vastaan.
FT:n mukaan noin 40 prosenttia maailman lentopolttoainetarjonnasta kulkee Hormuzinsalmen kautta.
Lentoyhtiöt ovat alkaneet leikata reittiverkostoaan kohonneiden lentokerosiinihintojen vuoksi.
Esimerkiksi yhdysvaltalainen Delta Airlines on kertonut leikkaavansa 3,5 prosenttia kapasiteetistään. Myös pohjoismainen SAS, uusiseelantilainen Air New Zealand ja puolalainen LOT ovat vähentäneet tarjontaansa.
