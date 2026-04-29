Tekeillä yksi Suomen kaikkien aikojen suurimmista yrityskaupoista: Kone ostaa jättikaupalla kilpailijansa TK ElevatorinKauppahinta maksettaisiin käteisellä ja Koneen osakkeilla.
Hissiyhtiö Kone kertoo ostavansa kilpailijansa TK Elevatorin jättiluokan yrityskaupassa.
Järjestelyssä Kone hankkisi TK Elevatorin omistavan holdingyhtiön koko osakekannan. Yrityskaupassa käytettyjen oletusten mukaan TK Elevatorin yritysarvo olisi noin 29,4 miljardia euroa.
Kauppahinta maksettaisiin käteisellä ja Koneen osakkeilla. TK Elevatorin omistava holdingyhtiö saisi käteisenä 5 miljardia euroa ja lisäksi osakevastikkeena enintään 270 miljoonaa uutta Koneen B-sarjan osaketta.
Tiistain päätöskurssilla ja osakevastikkeen enimmäismäärällä laskettuna osakevastikkeen arvo olisi 15,2 miljardia euroa.
Toteutuessaan yrityskauppa olisi Suomen kaikkien aikojen suurimpia. Uutistoimisto Bloombergin mukaan yrityskauppa olisi myös Euroopan mittapuulla harvinaisen suuri.
Yhdistyneen konsernin toimitusjohtajana toimisi Koneen toimitusjohtaja Philippe Delorme ja hallituksen puheenjohtajana Koneen Antti Herlin.
TK Elevatorin omistajat saisivat nimittää Koneen hallitukseen enintään kaksi jäsentä.
Yhdistyneen konsernin vuotuinen liikevaihto olisi noin 20,5 miljardia euroa. Siitä lähes kaksi kolmasosaa muodostuisi huolto- ja modernisointiliiketoiminnoista.
Yrityskaupan tuomien synergioiden arvioidaan olevan vuositasolla noin 700 miljoonaa euroa.
Yrityskaupan toteutuminen on ehdollinen muun muassa viranomaislupien saamiselle. Kauppa pitää hyväksyä Koneen ylimääräisessä yhtiökokouksessa, joka on määrä pitää kesäkuussa.
Yhdistymisen ennakoidaan toteutuvan aikaisintaan ensi vuoden toisen vuosineljänneksen aikana.
