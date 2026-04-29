Kesko paransi tulostaan ja kasvatti markkinaosuuttaan alkuvuonna Konserni arvioi koko vuoden sujuvan viime vuotta paremmin kaikilla aloilla ja kaikissa maissa.

Kesko on porskuttanut vahvasti alkuvuonna 2026. Kuva: Niklas Sandström / Kesko

Uutiset | Kauppa Eija Mansikkamäki

Kauppakonserni Kesko kasvoi alkuvuonna liki kaikilla mittareilla.

Tammi–maaliskuun liikevaihto kasvoi 3 029 miljoonaan euroon eli 7,1 prosentilla vuoden 2025 alkuvuodesta ja vertailukelpoinen liikevaihto 4,6 prosenttia.

Vertailukelpoinen liikevoitto oli 102 miljoonaa euroa, missä kasvua 6,5 miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen tulos ennen veroja oli 69,6 miljoonaa euroa (65,1 vuonna 2025 )

Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos oli 0,14 euroa (0,13 euroa vuonna 2025).

Pääjohtaja Jorma Rauhala iloitsee tiedotteessa erityisesti siitä, että ensimmäistä kertaa koronavuosien jälkeen päivittäistavarakauppa kasvoi kaikilla kolmella rintamalla: liikevaihto kasvoi, tulos parani ja markkinaosuus vahvistui.

Päivittäistavarakaupassa liikevaihto kasvoi 72 miljoonaa euroa 1 558 miljoonaan euroon. Vertailukelpoinen liikevoitto oli 78,4 miljoonaa euroa, missä kasvua 5,5 miljoonaa euroa.

K-‍kauppojen kaikki ketjut kasvattivat markkinaosuuttaan alkuvuonna.

K-‍‍ruokakauppojen päivittäistavaramyynti kasvoi 4,4 prosenttia ja päivittäistavaroiden kokonaismarkkina 2,9 prosenttia. Ihmisiä kävi enemmän ja he ostivat isommilla summilla.

Kesko arvioi toimintaympäristön paranevan vuoden 2026 aikana kaikilla toimialoilla ja kaikissa toimintamaissa. Se jatkuu kuitenkin haastavana kuluttajaluottamuksen, investointihalukkuuden sekä geopoliittisten riskien vuoksi.

Vertailukelpoisen liikevoiton ennakoidaan paranevan vuonna 2026 ja olevan 650–‍750 miljoonaa euroa. Myös liikevaihtoon odotetaan kasvua kaikilla toimialoilla ja kaikissa toimintamaissa.

Päivittäistavarakaupan arvioidaan piristyvän ja vertailukelpoisen liikevoiton paranevan ja liikevoittomarginaalin pysyvän selvästi yli 6 prosentin tasolla. Foodservice-liiketoiminnan odotetaan pysyvän vakaana, rakentamisen ja talotekniikan suhdanteen paranevan ja autokaupassa uusien autojen myynnin kasvavan, mutta pysyvän vaisuna.