Kevät saapui kertarysäyksellä –viikonloppuna lähes koko maassa tavanomaista lämpimämpää Ensimmäisen kevätkuukauden kunniaksi sää on tehnyt täyskäännöksen. Tavanomaista kylmemmästä talvesta siirryttiin hyvin nopeasti tavanomaista korkeampiin lämpötiloihin, eikä uutta viilenemistä vielä sääkartoilla näy.

Päivisin aurinko paistaa, ja lämpötila voi nousta jopa +10 asteeseen. Kuva: Jarkko Sirkiä

Janika Takala

Läntinen ilmavirtaus pitää viikonloppuna ja alkuviikolla huolen siitä, että kevät saa rauhassa jatkaa kulkuaan. Aluksi lämpötilat ovat vain hieman tavanomaista korkeampia, mutta sunnuntaina idässä ja pohjoisessa sekä maanantaina maan etelä- ja itäosassa voidaan paikoin mitata jopa poikkeuksellisen korkeita lämpötiloja. Lämpötila on jo tänään noussut Hämeenlinnassa tasan +10 asteeseen, ja viikonlopun aikana samankaltaisia lukemia on odotettavissa useammalla mittausasemalla.

Kuva: Ilmatieteen laitos

Maan keskivaiheilla liikkuu vielä tänään illalla joitakin vesi- ja räntäsateita, mutta sadealueen perässä sää selkenee yöksi lähes koko maassa. Pohjoisessa selkeästä taivaasta ei kauaa ehditä nauttia, sillä jo aamuksi lännestä puskee uutta pilvipeitettä yksittäisine lumi- ja räntäkuuroineen. Maan etelä- ja keskiosassa päivä on poutainen ja aurinkoinen, ja lämpötilakin kiipeää laajalti +5 ja +10 asteen välille. Pohjoisessakin pakkasta on hyvin harvakseltaan.

Sunnuntain vastaiseksi yöksi elohopea kuitenkin painuu taas nollan tienoille tai hieman pakkaselle koko maassa. Pohjoinen saa yön aikana uuden annoksen lumi- ja räntäsateita. Päivä on jälleen poutainen, joskin pilvisyys on myös maan etelä- ja keskiosassa hieman edellispäiviä runsaampaa. Kaikkein pilvisimmillä alueilla voidaan jäädä vain vaivoin nollan yläpuolelle, muualla lämpötila nousee +5 asteen yläpuolelle. Maanantaiyönä pohjoisessa satelee jälleen hieman, päivällä lännessä voi tulla yksittäisiä vesikuuroja. Maanantai on kuitenkin hyvin keväinen päivä ja 10 astetta on vähintäänkin lähellä monin paikoin.

Kirjoittaja on Ilmatieteen laitoksen meteorologi

