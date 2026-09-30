Dieselin ja 95-bensiinin keskihinnoissa näkyvä nousu elokuustaVuodessa dieselin keskihinnat nousivat 49,1 prosenttia.
Tilastokeskuksen mukaan dieselin keskihinta oli syyskuussa 2,4 euroa. Keskihinta on noussut kahdeksan prosenttia elokuusta, jolloin se oli 2,3 euroa.
Myös 95-bensiinin keskihinta nousi elokuusta liki kahdeksan prosenttia. 95-bensiinin keskihinta oli syyskuussa 2,3 euroa, kun se elokuussa oli 2,1 euroa.
98-oktaanisen bensiinin keskihinta nousi syyskuussa 2,4 euroon elokuun 2,2 eurosta.
Kevyt polttoöljy kallistui rajusti, kun keskihinta nousi elokuusta 13,5 prosenttia.
Jos vertailua tehdään vuoden takaisiin hintoihin, hinnannousut ovat varsin suuria. Vuodessa dieselin keskihinnat nousivat 49,1 prosenttia. 95-bensiinin keskihinnan vuosimuutos taas oli 30,1 prosenttia.
Kevyen polttoöljyn keskihinta nousi vuodessa 64,2 prosenttia.Artikkelin aiheet
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