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Juuri nyt | Lukijalta: MTK-Varsinais-Suomi on ajanut viljelijöiden etua kaavaprosessin alusta asti
Tilaajalle | Tänä vuonna tehtiin yllättävänkin suuria koneinvestointeja nopealla aikataululla: ”Ollaan oltu jo omalla puimurilla puimassa, kun on tullut ajatus”