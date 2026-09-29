Salzburg
Essayah MT:lle: maataloudelle voidaan vaatia lisää rahaa, vaikka EU-budjettia halutaan leikata
Maa- ja metsätalousministerin mukaan hallitus noudattaa eduskunnan evästämää linjaa unionin budjettineuvotteluissa.
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- Sari Essayahin mukaan Suomen vaatimus EU-budjetin leikkauksista ei tarkoita maatalousrahojen leikkaamista.
- Essayah sanoo, että maatalousrahat kuuluvat NRP-kumppanuusrahastoon eikä niillä ole enää omaa budjettiotsikkoa.
- Essayahin mukaan Suomi vastustaa EU-budjetin kasvattamista mutta hakee maataloudelle enemmän korvamerkittyä rahaa.