Korkeapaineen tuomista poutapäivistä päästään nauttimaan vielä pari päivää, kunnes viikonlopun lähestyessä tihkusateet lisääntyvät. Yöt taas vietetään monin paikoin sumujen peitossa.

Luvassa poutaisia päiviä ja sumuisia öitä

Sateista saadaan hieman taukoa, kun korkeapaine saapuu Suomen ylle keskiviikkona saaden koko maan poutaiseksi ja monin paikoin jopa aurinkoiseksi. Päivä vietetään enimmäkseen 9 ja 17 asteen välisissä lämpötiloissa.

Torstain vastainen yö voi taas käydä hyvinkin kylmäksi selkeillä alueilla. Yöpakkasia saattaa esiintyä tällöin maan pohjoisosissa ja itärajan tuntumassa koko sen mitalta. Hallaa taas saattaa esiintyä koko maassa.

Torstain aikana sää tekee muutoksen pilvisempään ja kosteampaan suuntaan. Aamuun herätään monin paikoin sumuisissa tunnelmissa. Iltaa kohden Etelä-Lapissa alkaa esiintymään heikkoja tihkusateita, jotka leviävät yön aikana hieman etelämmäksi maan keskivaiheille.

Muualla maassa yö on taas laajalti sumuinen. Sateiden ja pilvipeitteen myötä yölämpötilatkin pysyvät reilusti plussan puolella.

Torstain aikana sää tekee muutoksen pilvisempään ja kosteampaan suuntaan. Kuva: Ilmatieteen laitos

Perjantaina matala pilvikerros ja paikoittaiset tihkusateet pitävät seuraa maan pohjois- ja keskiosille koko päivän. Länsi- ja eteläosissa maata tunnelma on taas lähes päinvastainen.

Pilvipeite vetäytyy päivän aikana pohjoiseen ja iltaa päästään viettämään monin paikoin aurinkoisessa säässä lämpötilojen kohotessa aivan eteläisimmissä osissa maata mahdollisesti jopa 18 asteeseen.

Kirjoittaja on Ilmatieteen laitoksen meteorologi.

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