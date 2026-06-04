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Juuri nyt | Sellutehtaita seisoo ja kuitupuun hinta sukeltaa
Tilaajalle | Saanko tehdä hakkuita, entä suojella? Tämä on hyvä tietää ennen kuin sitoo metsänsä lainan vakuudeksi
Kainuun metsissä vilisi toukokuussa kansainvälisiä taistelijoita.

Metsässä ei liikahda mikään, ennen kuin sotilas vaihtaa asentoa – Nato-joukot harjoittelivat Kuhmossa

Puolustusvoimain komentaja antoi vuolaat kehut Kainuun prikaatin kehittymisessä kansainvälisiin mittoihin.
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Uutiset|Maanpuolustus
4.6.202608:34
Eija Mansikkamäki
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