Metsässä ei liikahda mikään, ennen kuin sotilas vaihtaa asentoa – Nato-joukot harjoittelivat Kuhmossa

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Uutiset
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Maanpuolustus
4.6.2026
08:34
Eija Mansikkamäki
Artikkelin aiheet
sotaharjoitus
puolustusvoimat
kainuun prikaati
Nato
Kuhmo
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