Tuettujen lomien päättyminen voi lisätä lasten kokemaa eriarvoisuutta ja häpeää Viime vuonna tuettua lomaa haki yli 30 000 henkilöä, joista vajaa kolmannes sai loman.

Tuettu loma on ollut monelle vähävaraiselle perheelle tärkeä voimavara arjen jaksamiseen. Kuva: Jaana Kankaanpää

Anni-Sofia Hoppi

Tuettujen lomien päättyminen tulee vaikuttamaan etenkin vähävaraisiin ja vaikeissa elämäntilanteissa oleviin lapsiperheisiin, arvioi Hyvinvointilomat ry.

Sosiaali- ja terveysministeriön tuella lomia järjestävän Hyvinvointilomat ry:n mukaan tuetut lomat ovat mahdollistaneet sen, että myös vähävaraisten perheiden lapset pääsevät kokemaan lomatunnelmaa ja yhteistä tekemistä perheen kanssa.

Tuettu lomatoiminta päättyy vuoden 2026 jälkeen.

Lomajärjestöjen sosiaalialan ammattilaisille tekemän kyselyn perusteella lomatoiminnan päättyminen voi lisätä lasten kokemaa eriarvoisuutta ja häpeää, kun mahdollisuus lomakokemuksiin puuttuu kokonaan.

Tuettujen lomien merkitys on korostunut erityisesti perheissä, joissa on esimerkiksi pitkäaikaissairautta, neurokirjon lapsia, mielenterveyden haasteita tai omaishoitotilanteita.

Lomat ovat toimineet ennaltaehkäisevänä tukena, joka vahvistaa jaksamista ja vähentää raskaampien palvelujen tarvetta. Tuen poistuttua kuormituksen arvioidaan siirtyvän perheiden arkeen, mielenterveyspalveluihin, kriisipalveluihin ja hyvinvointialueiden kustannuksiin.

Viime vuonna tuettua lomaa haki Hyvinvointilomat ry:n kautta 34 300 henkilöä, joista vajaa kolmannes sai loman. Valtaosa valituista kuului alle 1 200 euroa/kk ansaitsevien tuloluokkaan.

Sosiaalialan ammattilaisten mukaan tuettujen lomien merkitystä ei voi arvioida pelkästään vapaa-ajan toimintana.

”Kyse ei ole vain lomasta. Kyse on jaksamisesta, osallisuudesta ja yhdenvertaisista mahdollisuuksista palautua”, sosiaalialan ammattilaiset painottavat.