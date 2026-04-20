Poliisilla erikoinen eläintehtävä Hangossa − ”Ihan heti ei tule mieleen, milloin tällaista olisi Suomessa tullut vastaan” Eläin pääsi lopulta kotiinsa.

Hangossa pelastettiin sunnuntaina piikkisikaa. Kuva: Jaana Kankaanpää

Länsi-Uudenmaan poliisilla oli viime viikon sunnuntaina hieman erikoisempi eläintehtävä. Poliisi nimittäin hälytettiin auttamaan karannutta piikkisikaa Hangossa.

Länsi-Uudenmaan poliisilaitos kertoi Facebook-päivityksessään, että piikkisika löytyi Hangosta sunnuntaina aamulla.

Poliisin mukaan ilmoittaja oli soittanut hätäkeskukseen ja kertonut, että hänen pihallaan on piikkisika.

”Ihan heti ei tule mieleen, milloin tällaista olisi Suomessa tullut vastaan”, Facebook-päivityksessä todetaan.

Poliisi meni paikalle, ja totesi, että kyseessä todella oli piikkisika. Poliisilaitoksen päivityksessä todetaan, että yrityksistä huolimatta poliisi ei meinannut saada mistään apua piikkisian kanssa toimimiseen.

Lopulta piikkisika pääsi kotiinsa, kun poliisit tavoittivat niitä omistavat henkilöt. Eläin loukutettiin ja vietiin kotiinsa.