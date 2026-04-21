Iran ei hyväksy uhkausten varjostamia neuvotteluja Presidentti Trump ilmoitti viikonloppuna, että Yhdysvallat neuvottelisi Iranin kanssa Pakistanissa alkuviikosta. Samalla Trump sanoi, että Yhdysvallat tuhoaa kaikki Iranin voimalaitokset ja sillat, jos Iranin kanssa ei synny sopua.

Iran ilmoitti maanantaina, ettei se ole tehnyt päätöstä neuvotteluihin osallistumisesta Yhdysvaltojen kanssa. Iranin korkein johtaja Mojtaba Khamenei on kuvattuna mainostaulussa pääkaupunki Teheranissa. Kuva: AFP/LEHTIKUVA

Iranin parlamentin puhemiehen mukaan maa ei hyväksy neuvotteluja, jotka käytäisiin Yhdysvaltain uhkausten varjostamina.

Iranin neuvotteluryhmään kuuluva puhemies Mohammad Bagher Ghalibaf sanoo, että Yhdysvaltain presidentti Donald Trump pyrkii merisaarrolla ja aselevon rikkomisella ajamaan Iranin neuvottelemisen sijaan antautumaan tai oikeuttamaan Yhdysvaltain sotatoimien jatkumisen.

”Emme hyväksy uhkausten varjostamia neuvotteluja, ja viimeisen kahden viikon ajan olemme valmistautuneet näyttämään uudet korttimme taistelukentällä”, Ghalibaf kirjoitti X-viestipalvelussa julkaisemassaan viestissä.

Presidentti Trump ilmoitti viikonloppuna, että Yhdysvallat neuvottelisi Iranin kanssa Pakistanissa alkuviikosta. Samalla Trump sanoi, että Yhdysvallat tuhoaa kaikki Iranin voimalaitokset ja sillat, jos Iranin kanssa ei synny sopua.

Iranin johto ei ole kuitenkaan sanonut, että Iran osallistuisi neuvotteluihin. Maanantaina Iran ilmoitti, että päätöstä neuvotteluihin osallistumisesta ei ole tehty. Maiden välille sovitun aselevon on määrä päättyä keskiviikkona.

Yhdysvaltalaismedia Axiosin lähteiden mukaan Yhdysvaltain varapresidentti J. D. Vancen odotetaan lähtevän Pakistaniin Yhdysvaltain aikaa tiistaiaamuna. Vancen mukana on määrä matkustaa myös neuvotteluihin osallistuvat Trumpin vävy Jared Kushner ja erityislähettiläs Steve Witkoff.

Axiosin lähteen mukaan Iranin viivyttelyn taustalla olisi vallankumouskaarti, joka on vaatinut neuvottelijoilta tiukempaa linjaa Yhdysvaltojen suhteen sekä Yhdysvaltain merisaarron purkamista ennen neuvottelujen aloittamista.

Iran on julkisestikin vaatinut merisaarron purkamista edellytyksenä neuvotteluille.

Axiosin lähteen mukaan Iranin korkein johtaja olisi jo myöhään maanantaina antanut hyväksynnän neuvotteluihin osallistumiselle.

Meriliikenteeseen erikoistuneen Lloyd's List -julkaisun selvityksen mukaan ainakin 26 Iranin niin sanotun varjolaivaston alusta olisi päässyt Yhdysvaltain merisaarron läpi. Sivuston selvitys perustuu alusten jakamiin sijaintitietoihin.

Yhdysvaltojen mukaan se on käännyttänyt kaikkiaan 27 alusta noin viikon kestäneen saarron aikana.