Iranin mukaan Hormuzinsalmi on jälleen suljettu, Yhdysvaltojen mukaan ei

Iranin mukaan Hormuzinsalmi on jälleen suljettu, Yhdysvaltojen mukaan eiIran tulitti alusta, joka oli kulkenut "luvatonta" reittiä Hormuzinsalmella. Yhdysvaltojen mukaan kyseessä oli Kyproksen lipun alla kulkeva laiva, jonka miehistön jäsen on nyt kateissa.
Yhdysvaltain asevoimat sanoo iskeneensä yön aikana noin 140 iranilaiseen sotilaskohteeseen. Ilmoituksen mukaan viimeisin iskujen sarja päättyi sunnuntaiaamulla.
”Iskimme erittäin kovaa viime yönä”, Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoi uutiskanava CNN:lle.
Yhdysvaltain Lähi-idän joukkojen komentokeskus Centcom sanoo, että iskuja kohdistettiin muun muassa ammusvarastoihin ja viestintäverkkoihin.
Kyseessä oli viikon kolmas iskujen sarja Iraniin. Yhdysvallat sanoo osuneensa tällä viikolla yli 300 kohteeseen.
Trumpin mukaan Yhdysvallat ja Iran olivat olleet lähellä rauhansopimusta lauantaina, mutta sitten Iran olisi iskenyt droonilla laivaan.
Iranin vallankumouskaarti kertoo Iranin valtionmediassa, että se vastasi iskuilla Yhdysvaltain sotilaskohteisiin Jordaniassa, Kuwaitissa, Bahrainissa ja Qatarissa.
Sunnuntaiaamuna Arabiemiraattien ilmatorjunnan kerrottiin torjuvan ohjus- ja drooniuhkaa. Bahrainissa puolestaan oli ilmahälytyksiä, ja Qatarin pääkaupungin Dohan yllä kuului räjähdyksiä.
Myös Kuwaitin asevoimat kertoo torjuvansa vihamielisiä kohteita maan ilmatilassa.
Yhdysvaltojen mukaan iskujen perusteena on Iranin tekemä isku Hormuzinsalmella kulkeneeseen laivaan.
Iranin vallankumouskaarti kertoi aiemmin sunnuntain vastaisena yönä tulittaneensa alusta, joka oli kulkenut "luvatonta" reittiä Hormuzinsalmella. Kaartin mukaan kyse oli varoituslaukauksista, jotka osuivat alukseen ja pysäyttivät sen.
Tämän jälkeen kaarti kertoi sulkevansa Hormuzinsalmen liikenteeltä toistaiseksi.
Myöhemmin kaarti sanoi iskeneensä toiseenkin alukseen Hormuzinsalmella. Kaarti kertoi Iranin valtionmediassa, että salmea koskevia määräyksiä rikkoneeseen alukseen on isketty.
Centcom sanoi yöllä, että Iran iski ainakin Kyproksen lipun alla kulkevaan laivaan. Centcomin mukaan laivalla syttyi tulipalo ja yksi miehistön jäsen on kateissa.
Britannian merenkulkuviranomainen UKMTO kertoi, että miehistö on jätti vaurioituneen aluksen pelastusveneellä.
Centcomin mukaan Yhdysvaltojen uusien iskujen tarkoituksena on entisestään heikentää Iranin kykyä hyökätä siviili- ja kauppa-aluksia vastaan Hormuzinsalmella. Yhdysvaltain puolustusministeri Pete Hegseth sanoo, että Iran joutuu maksamaan huonosta valinnastaan.
Iranin vallankumouskaarti sanoi yön ensimmäisen laivaiskun jälkeen, että Hormuzinsalmi suljetaan. Kaartin mukaan salmi pidetään suljettuna eikä yhtäkään alusta päästetä läpi ennen kuin Yhdysvaltojen toiminta alueella päättyy.
Iran on aiemmin varoittanut, että Hormuzinsalmen läpi kulkevien laivojen tulisi käyttää ainoastaan Iranin hyväksymiä reittejä, jotka kulkevat maan rannikon läheisyydessä.
Perjantaina yhdysvaltalaislähteet kertoivat, että Yhdysvallat vaatii Irania julkistamaan lausunnon Hormuzinsalmesta. Lausunnossa Iranin tulisi muun muassa vannoa, että se pitää Hormuzinsalmen auki eikä hyökkää kauppalaivojen kimppuun alueella tai vaadi niiltä maksua väylän käyttämisestä.
Sunnuntaina Yhdysvaltain armeija väitti laivaliikenteen kulkevan Hormuzinsalmella, vaikka Iran väitti sulkeneensa salmen.
Kesäkuussa Yhdysvallat ja Iran allekirjoittivat alustavan rauhansopimuksen, jonka oli määrä ylläpitää aselepoa. Viime aikoina maat ovat kuitenkin tehneet iskuja toisiaan vastaan sekä syyttäneet toisiaan sopimuksen ja aselevon rikkomisesta.Artikkelin aiheet
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