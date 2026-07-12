Iran tulitti alusta, joka oli kulkenut "luvatonta" reittiä Hormuzinsalmella. Yhdysvaltojen mukaan kyseessä oli Kyproksen lipun alla kulkeva laiva, jonka miehistön jäsen on nyt kateissa.

Iranin mukaan Hormuzinsalmi on jälleen suljettu, Yhdysvaltojen mukaan ei