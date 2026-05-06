Patrian kasvu näkyy työpaikkoina – vuodessa lähes 500 lisäysYhtiön kasvua siivitti erityisesti panssariajoneuvoihin liittyvä liiketoiminta.
Asevalmistaja Patria jatkoi voimakasta kasvuaan alkuvuoden aikana. Yhtiön liikevaihto kasvoi ensimmäisellä vuosineljänneksellä 38 prosenttia vuoden takaisesta ja oli noin 262 miljoonaa euroa.
Patrian mukaan liikevaihdon kasvu johtui erityisesti panssariajoneuvoihin liittyvästä liiketoiminnasta.
Patrian liikevoitto pomppasi alkuvuonna noin 19 miljoonaan euroon, kun se viime vuonna vastaavaan aikaan oli noin 8 miljoonaa euroa.
Liiketoiminnan kasvaessa Patria on myös palkannut lisää väkeä. Maaliskuun lopussa yhtiöllä oli 4 168 työntekijää, eli lähes 500 enemmän kuin vuotta aiemmin.
Patria kertoo, että sen tuotteiden ja palveluiden kysyntää vauhdittaa muun muassa Euroopan Nato-maiden puolustusbudjettien kasvu. Alkuvuoden aikana Patria muun muassa toimitti Saksan asevoimille ensimmäiset 6x6-panssariajoneuvot osana suurtilausta, josta Patria ja Saksa sopivat joulukuussa.
Patrian tilauskanta oli ensimmäisen vuosineljänneksen lopussa noin 3,4 miljardia euroa. Uusien tilausten määrä jäi kuitenkin selvästi vertailukaudesta. Tilauksia kertyi alkuvuonna noin 174 miljoonan euron edestä, kun vuotta aiemmin tilauksia saatiin lähes kaksi kertaa niin paljon.
Patria selittää uusien tilausten vähentymistä projektiliiketoiminnan vaihtelulla ja alan tyypillisellä kausiluonteisuudella.
Keskiviikkona Patria kertoi, että se on allekirjoittanut Tshekin valtionyhtiöiden kanssa yhteisymmärryspöytäkirjat uudesta panssariajoneuvohankkeesta. Suunnitelmana on, että Tshekin asevoimat varustetaan Patrian 8x8-panssariajoneuvoalustalla. Ajoneuvon tuotanto olisi tarkoitus toteuttaa laajasti Tshekissä.
Patrian toimitusjohtaja vaihtui huhtikuun puolivälissä, kun yhtiötä pitkään johtanut Esa Rautalinko siirtyi syrjään. Uutena toimitusjohtajana aloitti Panu Routila, joka oli toiminut viime vuodet Patrian hallituksen puheenjohtajana.
Uudeksi hallituksen puheenjohtajaksi tuli ex-puolustusministeri Jyri Häkämies, joka väistyi huhtikuun alussa Elinkeinoelämän keskusliiton toimitusjohtajan paikalta.
Suomen valtio omistaa Patriasta 50,1 prosenttia ja norjalainen Kongsberg Defence & Aerospace 49,9 prosenttia.
