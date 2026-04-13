Öljyn hinta lähti nousuun Iranin ja Yhdysvaltojen kariutuneiden neuvottelujen jälkeen Pohjois-Amerikan WTI-laadun sekä Brent-laadun barrelihinnat ylittivät 100 dollaria kaupankäynnin alettua maanantaina.

Öljyn hinnassa on nähty viime viikkoina kovia hintapiikkejä. LEHTIKUVA/AFP.

Raakaöljyn hinta on jälleen lähtenyt nousuun sen jälkeen, kun Iranin ja Yhdysvaltojen neuvottelut kariutuivat viikonloppuna.

Pohjois-Amerikan WTI-laadun sekä Brent-laadun barrelihinnat ylittivät 100 dollaria kaupankäynnin alettua maanantaina ja ovat sittemmin pysyneet 100 dollarin yläpuolella.

Vielä viime viikolla öljyn hinnat olivat jyrkässä laskussa, kun Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoitti suostuvansa kahden viikon aselepoon Iranin kanssa, jos Iran avaa Hormuzinsalmen.

Viikonloppuna Pakistanissa käytyjen neuvottelujen epäonnistumisen jälkeen Trump kuitenkin määräsi aloittamaan Hormuzinsalmen saartamisen. Myöhemmin Yhdysvaltain asevoimat ilmoitti, että se aloittaa kaikkien Iranin satamien saarron maanantaina Suomen aikaa kello 17.

Öljynkuljetuksille tärkeän Hormuzinsalmen meriliikenne on ollut lähes täysin seisahduksissa sen jälkeen, kun Yhdysvallat ja Israel aloittivat hyökkäyksensä Iraniin helmikuun lopussa. Normaalioloissa salmen kautta kulkee noin viidennes maailman raakaöljystä ja suuri osa nestekaasusta.

Sota Lähi-idässä on ravistellut markkinoita voimakkaasti, ja öljyn hinnassa on nähty viime viikkoina kovia hintapiikkejä.