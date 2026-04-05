Koira vajosi heikkoihin jäihin Tuupovaarassa ‒ apuun lähti omistaja, sitten pelastuslaitosPelastuslaitokselta muistutetaan, ettei koiria kannata enää päästää jäille.
Pohjois-Karjalan pelastuslaitos pelasti pääsiäissunnuntaina koiran ja sitä hakemaan lähteneen omistajan heikoilta jäiltä Joensuun Tuupovaarassa.
Pelastuslaitoksen mukaan koira oli lähtenyt harhailemaan jäälle ja vajonnut hyiseen veteen noin 50 metrin päässä rannasta. Omistaja hälytti apua hätänumerosta, mutta ehti ennen pelastuslaitoksen saapumista koiran luo sup-laudalla.
Kun yksikkö saapui paikalle, omistaja ja koira olivat yhdessä laudan päällä noin 50 metrin päässä rannasta. Pintapelastajat hakivat kaksikon turvaan.
Vanhempi pelastaja Jyrki Kinnunen Pohjois-Karjalan pelastuslaitokselta muistuttaa, että kevätjäät ovat nyt erittäin heikkoja ja arvaamattomia.
”Jää saattaa koiraa jonkun matkaa kantaa, mutta pettää nyt herkästi.”
Kinnusen mukaan omistajan ratkaisu päättyi tällä kertaa hyvin, mutta tilanteeseen liittyi myös riskejä.
”On inhimillistä, että jokainen haluaa koiransa pelastaa. Mutta kylmä vesi on petollinen, ja esimerkiksi sup-laudan kanssa on omat riskinsä, pelastuslaitokselta muistutetaan.
Pelastushenkilöstö käy jäätehtävissä pintapelastuslautalla ja kuivapuvuissa, jotka suojaavat kylmältä vedeltä. Tavallisella ulkoilijalla ei samanlaista varustusta yleensä ole.
Myös kiirastorstaina Pohjois-Karjalan pelastuslaitos kävi hakemassa omistajaltaan karanneen koiran heikolta jäältä Joensuussa.
Pelastuslaitokselta muistutetaan, ettei koiria kannata enää päästää jäille, vaikka jään pinta vielä näyttäisikin ehjältä.
- Osaston luetuimmat