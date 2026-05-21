Viikonloppuna voi sataa runsaasti itäisessä Suomessa Suomen sää on loppuviikolla epävakainen, ja perjantaina idässä voi sataa paikoin hyvin runsaasti. Lauantaina sää hetkeksi poutaantuu ja lämpenee ennen kuin sateet palaavat sunnuntaina koko maahan.

Jaa Kuuntele

Runsaita sateita voi esiintyä etenkin osissa Pohjois-Karjalaa, Pohjois-Savoa ja Kainuuta. Kuvituskuva. Kuva: Sanne Katainen

Uutiset | Sää Oskari Rockas

Loppuviikolla sää on vaihtelevaa. Sateet painottuvat aluksi maan itäosaan, jonka yli kulkee sadealue perjantain ja lauantain vastaisena yönä.

Perjantai-iltapäivään mennessä matalapaine nousee noin Pohjois-Karjalan korkeudelle. Pohjoisempana sitä vastassa on korkeapaineen keskus, minkä vuoksi sade voi jäädä lähestulkoon paikalleen ja jatkua pitkään.

Runsaita sateita voi esiintyä etenkin osissa Pohjois-Karjalaa, Pohjois-Savoa ja Kainuuta. Yleisesti maan itäosissa ennustetut sadekertymät ovat 2 – 15 millimetriä, mutta suurimmillaan voi sataa 20 – 40 millimetriä vuorokauden aikana.

Maan länsi- ja pohjoisosissa sadekuurot ovat perjantaina mahdollisia, ja paikoin voi myös ukkonen jyrähdellä. Lauantaipäivällä kuurottaisten sateiden riski painottuu Lappiin, muualla maassa päivä on poutainen ja melko aurinkoinen.

Sunnuntaina uusi matalapaine sateineen kulkee Suomen yli itään ja tuo sateita koko maahan. Runsaimmat ennustetut sadekertymät ovat tällä hetkellä maan pohjoisosassa sunnuntaina.

Perjantaina lämpötila on päivällä koko maassa 15 – 20 astetta. Lauantaina lämpötila nousee laajalti 18 – 25 asteeseen, mutta Pohjois-Lapissa on viileämpää. Helleraja voi mennä lauantaina etelän sisämaassa paikoin rikki.

Yöt ovat melko lämpimiä, ja pientä hallanriskiä on perjantain ja lauantain vastaisina öinä maan länsiosassa sekä Lapissa paikoin laajemmin. Ensi viikolla sää viilenee koko maassa.

Kirjoittaja on Ilmatieteen laitoksen meteorologi

Tästä pääset MT:n sääpalveluun