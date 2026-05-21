IL ennustaa: Näin käy eduskuntavaaleissa Iltalehden tilaaman ennusteen mukaan SDP voittaa ensi kevään vaalit. Perussuomalaiset menettäisivät 15 paikkaa.

Jos SDP ja keskusta ovat seuraavan hallituksen pääpuolueet, ei kaksi apupuoluettakaan välttämättä riitä, kertoo Iltalehden tilaama ennuste. Yksi vaihtoehto olisi kolmen suuren eli SDP:n, keskustan ja kokoomuksen hallitus. Kuva: Carolina Husu, Jaana Kankaanpää

Uutiset | Politiikka Paula Liesmäki

Gallupeja johtava SDP voittaa eduskuntavaalit 1,7 prosenttiyksikön erolla keväällä 2027, kertoo Accuscoren Iltalehdelle laatima ennuste.

Ennusteen mukaan SDP saa äänistä 22,5 prosenttia, kokoomus 20,8 prosenttia, PS 15,3 prosenttia ja keskusta 14,3 prosenttia. Vasemmistoliitto saa 8,7 prosenttia ja vihreät 7,6 prosenttia äänistä.

Perussuomalaisten tuloksen mallintaminen oli nyt tavallista hankalampaa, sillä puolue lähtee kevään vaaleihin ensimmäistä kertaa hallitusvastuusta.

SDP saisi ennusteen mukaan eduskuntaan 7 paikkaa lisää, samoin keskusta. Vasemmistoliitto saisi 5 paikkaa lisää. Perussuomalaiset menettäisi 15 paikkaa ja kokoomus 4. Vihreät, RKP, KD ja Liike Nyt pitäisivät nykyiset paikkansa.

Ennusteessa on käytetty Ylen ja Helsingin Sanomien tänä vuonna tekemiä gallupeja, aiempien vuosien vaalien valtakunnallisia ja vaalipiirikohtaisia tuloksia, gallup-eroja tuloksiin ja puoluekannatuksen muutoksia vaalien alla.

