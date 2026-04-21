MT:n emerituspäätoimittaja Jouni Kemppainen on vuoden maaseutukasvo – ”Maaseutuidentiteetti elää ajassa” Vuoden maaseutukasvoksi nimetään julkisuuden henkilö, joka on tehnyt maaseutua positiivisella tavalla tunnetuksi.

Jouni Kemppainen on eläkkeelle jäätyäänkin aktiivinen yhteiskunnallinen keskustelija. Kuva: Sanne Katainen

Jukka Koivula

Suomen Kylät ry on valinnut Maaseudun Tulevaisuuden pitkäaikaisen päätoimittajan Jouni Kemppaisen Suomen maaseutukasvoksi vuosimallia 2026. Kemppainen toimi MT:n päätoimittajana vuosina 2016–2026.

Vuoden maaseutukasvoksi nimetään julkisuuden henkilö, joka on tehnyt maaseutua positiivisella tavalla tunnetuksi.

Kemppainen kertoi tuoreeltaan olevansa otettu valinnastaan.

”Kyllä tämä yllätti! Olen kyllä pitänyt maaseudun asiaa esillä työni puolesta ja muissa yhteyksissä, joten kyllähän tämä hyvältä tuntuu.”

Kemppainen on toisaalta iloinen siitä, että maaseudun potentiaalia tunnistetaan nykyään aiempaa paremmin. Esimerkiksi etätyö on tuonut uusia mahdollisuuksia.

”Maaseutuidentiteetti elää ajassa ja aina on pystyttävä luomaan uutta identiteettiä.”

”Kokonaisturvallisuudenkin näkökulmasta on erittäin tärkeää, että koko Suomi on asuttuna.” Jouni Kemppainen

Kemppainen korostaa, että elinvoima asuu kylissä ja jokaisella kylällä on oma identiteettinsä ja tarinansa. Näissä tarinoissa on arvoa, mutta sitä ei ehkä aina osata tuoda esiin.

”Kylillä pitäisi ottaa enemmän mukaan myös vapaa-ajan asukkaat, jotka muun muassa mökeillään tekevät paljonkin töitä ja osin ympärivuotisesti.”

Kemppainen aikoo jatkossakin puhua maaseudun, elinvoiman sekä kouluverkon puolesta.

”Kokonaisturvallisuudenkin näkökulmasta on erittäin tärkeää, että koko Suomi on asuttuna”, Kemppainen lisää.