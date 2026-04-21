Keskiviikkona myrskypuuskien riski ‒ kylmä rintama sivaltaa itärajalla Pohjoisesta virtaa keskiviikosta alkaen koko maahan kylmää ilmaa. Keskiviikosta on tulossa hyvin tuulinen ja paikalliset tuulituhotkin ovat mahdollisia.

Jaa Kuuntele

Keskiviikon kylmä rintama on voimakkain Pohjois-Suomessa itärajan tuntumassa. Kuvituskuva. Kuva: Tuomo Kesäläinen

Uutiset | Sää Petteri Pyykkö

Keskiviikon ennuste on muuttunut yhä tuulisemmaksi ja varoituskartalle on ilmestynyt puuskavaroituksia.

Pohjoisen ja luoteisen tuulen ennustetaan voimistuvan aamun aikana ensin Lapissa ja siitä hiljalleen etelämpänä päivän edetessä. Kylmään rintamaan liittyy myös sakeita lumikuuroja etenkin maan pohjoisosassa.

Puuskat yltänevät ainakin paikoin myrskypuuskien voimakkuuteen. Tilanteeseen liittyy merkittävää epävarmuutta siltä osin missä kaikista voimakkaimpia puuskia mitataan.

Kylmä rintama on todennäköisesti voimakkain itärajan tuntumassa Pohjois-Suomessa, joten roudattomat alueet esimerkiksi Kainuussa ja Koillismaalla ovat otollisia tuulituhoille.

Kuva: Ilmatieteen laitos

Näillä alueilla myös sään ennustetaan selkenevän rintamaan liittyvien sateiden jälkipuolella tarpeeksi aikaisin iltapäivällä, mikä edelleen lisää puuskaisuutta. Lisäksi pohjoinen tuulen suunta lisää puiden kaatumisten riskiä verrattuna esimerkiksi yleisempään lounaistuuleen.

Myös mahdolliset maastopalot leviävät herkästi tuulisessa säässä maaston ollessa hyvin kuivaa. Kovimmat puuskat heikkenevät iltaan mennessä ja torstaiyöstä on tulossa maan etelä- ja keskiosassa laajalti selkeä tuulen ollessa yhä laajoilla alueilla kohtalainen.

Kirjoittaja on Ilmatieteen laitoksen meteorologi.

Tästä pääset MT:n sääpalveluun.