Petteri Summanen pyrkii Liike Nytin varapuheenjohtajaksi – politiikassa lempiaiheena koulutus Muun muassa MT:n kolumnistina ja näyttelijänä tunnettu Summanen sanoo olevansa porvarillinen humanisti.

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MT:n lukijoille tuttu näyttelijä Petteri Summanen hakee Liike Nytin varapuheenjohtajaksi. Kuva: Kari Salonen

Uutiset | Politiikka Henrik Hohteri & Jarmo Palokallio

Lue artikkelin tiivistelmä Petteri Summanen, näyttelijä ja MT:n kolumnisti, pyrkii Liike Nytin varapuheenjohtajaksi 6.6.2026 Helsingissä.

Hän kuvaa itseään porvarilliseksi humanistiksi ja kiinnostui politiikasta koronakriisin ja Venäjän hyökkäyksen myötä.

Summasen poliittisia painopisteitä ovat koulutus ja pienyrittäjyyden tukeminen.

Hänen vastaehdokkaansa on Heidi Sukari, ja puheenjohtajana jatkaa Harry Harkimo. Tiivistelmä on Rengin, Viestimedian oman tekoälyavustajan, tekemä ja ihmisen tarkistama. Lue lisää Avaa tiivistelmä

Näyttelijä-ohjaaja-käsikirjoittaja-yrittäjä, MT:n kolumnisti Petteri Summanen pyrkii Liike Nytin varapuheenjohtajaksi lauantaina 6.6.2026 pidettävässä puoluekokouksessa Helsingissä.

Summanen kertoo MT:lle olleensa lapsuudestaan saakka valveutunut yhteiskunnallisten asioiden seuraaja.

Syvempi kiinnostus politiikkaan heräsi, kun Summanen kohtasi korona-ajan rajoitukset, jotka ravistelivat erityisesti esiintyvien taiteilijoiden toimintaa. Summanen huomasi, että politiikalla voi olla nopeita ja tuntuvia vaikutuksia ihmisiin.

”Huomasin, että kyllähän täällä ketterä päätöksenteko onnistuu.” Petteri Summanen

Vastaava kokemus tuli Venäjän käynnistettyä hyökkäyksensä Ukrainaan. Suomi eteni pikavauhtia Naton jäseneksi.

”Huomasin, että kyllähän täällä ketterä päätöksenteko onnistuu. Se oli sytyke, joka sai poliittisen kiinnostuksen ja aktiivisen puolen itsessäni heräämään.”

Puoluevalintoja Summanen ei tuossa vaiheessa tehnyt, mutta luonnehtii itseään porvarilliseksi humanistiksi.

Summanen kertoo, että Liike Nytin puheenjohtaja Harry Harkimo otti häneen maaliskuussa yhteyttä ehdottaen tapaamista. Summanen arvasi, että asia koskisi Liike Nytiä.

”Minulle aukeni erinomainen mahdollisuus päästä pieneen, tehokkaaseen ryhmään. Siihen tutustuminen avasi hyvin luottavaisen ja selkeän tunteen siitä, että tämän porukan kanssa olisi kiva lähteä tekemään töitä.”

”Hyvään opetukseen on sotkeutunut paljon eri ideologioita ja mahdollisesti haitallisiakin oppisuuntia.” Petteri Summanen

Kun Summaselle tarjoutui mahdollisuus pyrkiä puolueen varapuheenjohtajaksi, hän piti sitä erittäin kiinnostavana.

Summasen lempiaihe politiikassa on koulutus ja kasvatus.

”Tässä modernissa maailmassa kouluissa on paljon haasteita ja jopa ongelmia. Mielestäni hyvään opetukseen on sotkeutunut paljon eri ideologioita ja mahdollisesti haitallisiakin oppisuuntia. Se on vienyt opettajilta mahdollisuuden tehdä työtään niin hyvin kuin he osaavat.”

Summanen toivoo, että toimiva koulutus saisi ihmiset ajattelemaan perheen perustamista nykyistä myönteisemmin.

Summanen haluaa edistää myös pienyrittäjyyttä.

”Pienyritysten voimalla talous saa ehdottomasti lisäpontta, työllistymistä ja vientituloja. Vanha raskas teollisuus tarvitsee ehdottomasti seuraajia teknologian puolelta ja miksei puolustusteollisuudestakin. Yrityksiä tulisi kannustaa innovaatioihin ja investointeihin.”

Muita vaaleja Summasella ei tällä hetkellä vielä ole mielessä Liike Nytin varapuheenjohtajavaalin lisäksi.

”Huomenna katsotaan, miten minut otetaan vastaan. Tämä on näyttämö, jossa ei käydä vetämässä showta, vaan jossa ihmiset saavat aidosti kysyä ja katsoa mistä tämä kaveri on tehty.”

Summanen käy puolueen varapuheenjohtajan paikasta aitoa kisaa.

Summasen rinnalla varapuheenjohtajaksi pyrkii Turun Yrittäjänaisten puheenjohtaja Heidi Sukari.

Aiempi puolueen ensimmäinen varapuheenjohtaja Panu Peitsaro loikkasi toukokuussa keskustan riveihin.

Liike Nytin puheenjohtaja Harkimo on kertonut haluavansa jatkaa puolueen puheenjohtajana. Hän on puolueen ainut kansanedustaja ja julkisuudessa Liike Nyt on muutenkin henkilöitynyt häneen.

Harkimo on viime aikoina syyttänyt muita puolueita siitä, että ne himmailevat valtion talouden tasapainottamiseen liittyvistä leikkauksista. Hänen omat lääkkeensä sisältävät indeksien jäädyttämistä ja julkisen sektorin keventämistä.

Harkimo valittiin alunperin eduskuntaan vuonna 2015 kokoomuksen riveistä.

Tulevana viikonloppuna myös keskusta, kokoomus ja RKP kokoontuvat puoluekokoukseen.