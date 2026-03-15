Kyläkauppatuki uudistuu – määräraha kasvaa tänä vuonna Kyläkauppatuen jakoperusteisiin ehdotetaan merkittäviä muutoksia, joilla pyritään vahvistamaan maaseudun elinvoimaisuutta ja varmistamaan tuen kohdistuminen eniten tarvitseville kaupoille.

Jaa Kuuntele

Tuki suunnattaisiin aiempaa pienemmille kaupoille. Kuvituskuva. Kuva: Jarno Mela

Piia Lehojärvi

Kyläkauppatuen jakoperusteita aiotaan muuttaa. Ehdotuksen mukaan tukea myönnettäisiin jatkossa kaikilla maaseutualueilla sijaitseville kyläkaupoille.

Tuki suunnattaisiin aiempaa pienemmille kaupoille, jolla halutaan varmistaa tukitason säilyminen tarpeeksi vaikuttavana ja tuen kohdistuminen sitä eniten tarvitseville toimijoille. Lisäksi tukea haettaisiin jatkossa vain sähköisesti.

Kyläkauppatuelle on tarkoitus kohdentaa yhden miljoonan euron vuosittainen määräraha. Eduskunta hyväksyi kuitenkin kyläkauppatuelle valtion talousarviossa vuodelle 2026 kertaluonteisen korotuksen, jonka mukaisesti määräraha on tänä vuonna 1,35 miljoonaa euroa.

Määrärahan lisääntymisen ja maaseutualueilla jatkuvan rakennemuutoksen johdosta kyläkauppatukea myönnettäisiin jatkossa kaikilla maaseutualueilla sijaitseville kyläkaupoille. Tukialueen laajentamisella halutaan tukea Suomen kaikkien maaseutualueiden elinvoimaisuutta.

Vuonna 2024 tukialuetta jouduttiin määrärahaleikkausten vuoksi supistamaan. Tukialueen laajentamisen yhteydessä tukikelpoisten kyläkauppojen vuosittaiselle päivittäistavaroiden myynnille asetettua kahden miljoonan euron rajaa alennettaisiin 1,3 miljoonaan euroon. Muutoksilla varmistettaisiin tuen pysyminen tarpeeksi vaikuttavan suuruisena.

”Kyläkauppojen tarjoamat palvelut vahvistavat maaseudun elinvoimaisuutta ja helpottavat arkea. Kyläkauppatukeen ehdotetuilla muutoksilla vastaamme todettuihin tarpeisiin ja maaseudun asukkailta saamaamme palautteeseen. Jokainen kauppa on kylänsä keskus ja monesti paikallisten tuotteiden helposti saavutettava myyntipaikka. Kyläkauppojen merkittävä rooli ja niiden tukemisen tärkeys on tunnistettu myös hallituksen eduskunnalle antamassa maaseutupoliittisessa selonteossa”, sanoo maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah ministeriön tiedotteessa.

Lausuntokierros päättyy 10.4.2026. Uusi tukihakukierros pyritään järjestämään ennen kesää.

Muutos kyläkauppatukeen voidaan toteuttaa valtioneuvoston asetuksella. Maa- ja metsätalousministeriö on lähettänyt sidosryhmille lausuntopyynnön asetuksen muutokseen liittyen.

Lausuntopyyntö koskien luonnosta valtioneuvoston asetukseksi päivittäistavarakauppapalveluiden tukemisesta monipalvelukeskuksina maaseutualueilla annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, asetusluonnos sekä perustelumuistio löytyvät MMM:n nettisivuilta.