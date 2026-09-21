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Uutiset
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Koulutus
21.9.2026
18:30
Harri Kallio-Kurssi
Artikkelin aiheet
koulukuljetus
koulumatka
kunta
perusopetuslaki
Opetushallitus
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