HS: OP Pohjola lupasi joustavia etätöitä − nyt ihmiset pakotetaan satojen kilometrien työmatkoille Helsinkiin

OP Pohjola palkkasi ihmisiä lupaamalla joustavia etätöitä. Nyt kaikkien onkin pakko olla lokakuun alusta lähtien Helsingin-toimistolla vähintään puolet työajastaan.

OP Pohjola palkkasi ihmisiä lupaamalla joustavia etätöitä. Nyt kaikkien onkin pakko olla lokakuun alusta lähtien Helsingin-toimistolla vähintään puolet työajastaan. Kuva: Elias Piilola

Ammattiliitto Pro on saanut viime viikkoina useita yhteydenottoja, jotka liittyvät pankkikonserni OP Pohjolan äkkiä ja jyrkästi muuttuneeseen etätyölinjaukseen, Helsingin Sanomat uutisoi.

OP Pohjola ilmoitti työntekijöilleen, että lokakuun alusta alkaen toimistolla tulee olla vähintään puolet työajasta.

”Heille on luvattu, ettei tarvitse tulla käymään konttorilla kuin kerran kuussa. He ovat luottaneet siihen ja ottaneet työpaikan vastaan”, Pron rahoitusalan sopimusasiantuntija Anna Koivumäki sanoo.

Myös OP keskusyhteisökonsernin pääluottamusmies Eija Laurila on kerännyt asiaan liittyviä yhteydenottoja ja kertoo välittävänsä ne eteenpäin työnantajalle.

”Työntekijät ovat kysyneet sitä, onko suullinen sopimus yhtä sitova. Vastaus on, että kyllä, mutta suullista sopimusta on vain vaikea osoittaa toteen.”

Hän ei ole laskenut yhteydenottojen määrää, mutta sanoo niitä tulleen useita.

Konsernin tekemä muutos koskee erityisesti noin 1 500 työntekijää, jotka asuvat yli 50 kilometrin päässä konttorista. Osa työntekijöistä joutuu pian kulkemaan jatkuvasti yli satojen kilometrien työmatkaa kotoaan Helsinkiin, vaikka palkatessa luvattiin muuta.

Työntekijälle oli luvattu työsopimuksen yhteydessä etätyömahdollisuus. Työsopimuksessa, jonka hän on allekirjoittanut, ei kuitenkaan löydy mainintaa tästä.

Eräs HS:n haastattelema OP Pohjolan työntekijä kertoo, että muutos on monelle mahdoton toteuttaa, sillä perhe ja koti ovat muualla Suomessa.

HS ei julkaise työntekijän nimeä, koska hän pelkää seurauksia työpaikalla. Toimitus on varmistanut hänen taustansa.

Työntekijälle oli luvattu työsopimuksen yhteydessä etätyömahdollisuus. Työsopimuksessa, jonka hän on allekirjoittanut, ei kuitenkaan löydy mainintaa tästä.

”Etätöistä on puhuttu suullisesti, mutta paperihan sen määrää. En ole ainoa, jolle on näin luvattu”, pitkään yhtiössä työskennellyt henkilö sanoo.

Työntekijä kertoo olevansa pettynyt siihen, ettei hänellä ole olemassa etätyöstä kirjallista sopimusta. Työtä on tehty jo useita vuosia ennen koronaa etänä, ja konttorilla on käyty vain kerran tai pari kuukaudessa.

”Tämä tuntuu epäreilulta ja karulta. Joudun hakemaan töitä, koska tämä ei ole kestävä ratkaisu.”

Työntekijän mukaan yhtiö on mainostanut joustavia etätyökäytäntöjään rekrytoinnissa.

HS: ”Tuntuu epäreilulta”, sanoo lähitöihin pakotettava, joka luotti suulliseen sopimukseen