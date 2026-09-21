Yhdysvallat pyrkii neuvottelemaan Valko-Venäjän kanssa, vaikka maa sortaa toisinajattelijoita ja on Venäjän vankka liittolainen.

Trump sanoo Yhdysvaltojen valmistelevan merkittävää lannoitesopimusta Valko-Venäjän kanssa

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kirjoittaa omistamassaan sosiaalisen median viestipalvelu Truth Socialissa, että maa valmistelee merkittävää lannoitesopimusta Valko-Venäjän kanssa.

Kyse olisi potaskan eli kaliumkarbonaatin ostamisesta Valko-Venäjältä. Trumpin mukaan Yhdysvallat maksaisi Valko-Venäjälle huomattavasti vähemmän potaskasta kuin se maksaa siitä tällä hetkellä Kanadalle.

Yhdysvallat pyrkii neuvottelemaan Valko-Venäjän kanssa, vaikka maa sortaa toisinajattelijoita ja on Venäjän vankka liittolainen.

Trump on viime aikoina kiihdyttänyt kauppasotaa Kanadan kanssa. Yhdysvaltain ja Kanadan väliset kauppaneuvottelut kariutuivat elokuussa, minkä jälkeen Yhdysvallat määräsi useille kanadalaistuotteille 50 prosentin tullit. Kanadan vastatullit ovat suuruudeltaan 15–50 prosenttia.

Maailman suurimmat potaskan tuottajamaat viime vuonna olivat Kanada, Venäjä, Kiina ja Valko-Venäjä.